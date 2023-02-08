Scricchiola la leadership di Weber nel Ppe

I funzionari del Partito Popolare Europeo (Ppe) sono preoccupati per lo stile di leadership di Manfred Weber, per i suoi tentativi di collaborazione unilaterale con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e per il modo in cui è stato deciso il suo secondo stipendio, che il Ppe insiste essere “significativamente inferiore a 20.000 euro”.

Hanno inoltre sollevato dubbi sull’efficacia sia della sua guida politica del Ppe – la più antica famiglia politica europea – che del gruppo al Parlamento europeo.

Un funzionario del Ppe ha dichiarato a EURACTIV che c’è frustrazione nel partito perché alcune mosse e dichiarazioni di Weber sono state fatte senza consultare i suoi colleghi di partito.

Un esempio sono i recenti colloqui con la premier Giorgia Meloni, fondatrice di Fratelli d’Italia e presidente dei Conservatori e Riformisti europei (Ecr).

Weber ha incontrato Meloni a Roma il 5 gennaio e ha discusso di una potenziale collaborazione a livello europeo. Ciò ha suscitato una forte reazione da parte degli altri partner del Ppe, in particolare dell’influente centro-destra tedesco.

“Non c’è motivo di collaborare ulteriormente con gli altri partiti del governo italiano al Parlamento europeo, finché questi collaborano con forze apertamente antieuropee come l’AfD tedesco”, ha dichiarato a EURACTIV Germania Jürgen Hardt, portavoce per la politica estera del partito Cdu/Csu al Bundestag.

La coalizione di governo italiana comprende anche Forza Italia, membro del PPE, ma le posizioni degli altri due partiti di governo [Fratelli d’Italia e Lega] “sono ampiamente incompatibili con quelle del Ppe”, ha aggiunto.

Il funzionario del Ppe ha chiarito a EURACTIV che la mossa di Weber di tenere colloqui con Meloni non è stata “né discussa né approvata a livello di partito”.

Una chiara maggioranza contro l’avvicinamento a Meloni

“C’è una chiara maggioranza contraria a una collaborazione con la Meloni”, ha detto il funzionario, ribadendo che tali mosse politiche richiedono un coordinamento preventivo.

Interrogato sul possibile avvicinamento Ppe-Ecr, il segretario generale del Ppe Thanasis Bakolas, uno stretto alleato di Weber, ha recentemente dichiarato a Politico di “avere una mentalità aperta”.

“Voglio ingrandire la mia ‘tenda’ (…) Non capisco perché non posso giocare questa partita politica come si gioca in ogni altro Paese”.

Tuttavia, le cose sono cambiate la scorsa settimana dopo un incontro a Monaco, secondo la Dpa. Il leader della Csu Markus Söder ha detto di aver avuto un “lungo” colloquio con Weber sul tema.

“Che gli Stati debbano parlarsi o che uno sia in conversazione è una cosa, ma i legami formali non hanno senso dal mio punto di vista e dal nostro punto di vista comune”, ha detto Söder.

Il secondo stipendio di Weber

I funzionari hanno anche sollevato dubbi con EURACTIV sullo stipendio che Weber riceve da quando è diventato presidente del partito Ppe il 31 maggio dello scorso anno, oltre al suo incarico di leader del gruppo al Parlamento europeo.

Un funzionario ha dichiarato a EURACTIV che non ci sono state consultazioni e decisioni interne sul suo stipendio, anche se ciò è stato smentito da un portavoce del partito.

“La retribuzione del Presidente è stata approvata dalla presidenza del Ppe nel settembre 2022 e dall’assemblea politica nel novembre 2022 a Lisbona”, ha dichiarato un portavoce del Ppe a EURACTIV, aggiungendo che “la retribuzione mensile al lordo delle imposte è significativamente inferiore a 20.000 euro”.

Il portavoce ha anche detto che gli stessi organi – la presidenza e l’assemblea politica del Ppe – hanno approvato anche lo stipendio di Thanasis Bakolas, ex consigliere del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, nominato segretario generale del Ppe lo scorso giugno.

Una fonte del partito che ha familiarità con la questione ha dichiarato a EURACTIV che “la presidenza del Ppe è stata solo informata, non c’è stata né una votazione né una discussione sulle retribuzioni di Weber e del segretario generale”.

La fonte ha aggiunto che in quella riunione a Lisbona “non c’è stata nemmeno una discussione”.

L’effetto delle elezioni greche

Il funzionario del Ppe ha spiegato che Weber ha attualmente due forti sostenitori nel partito: Mitsotakis e il cancelliere austriaco Karl Nehammer.

“Molto dipenderà dal risultato delle elezioni greche che si terranno entro l’estate […] Se Mitsotakis dovesse perdere, allora Weber si troverebbe in una posizione molto difficile”, ha detto il funzionario, lasciando intendere che probabilmente Weber potrebbe faticare a mantenere entrambe le posizioni.

Le elezioni in Grecia sono previste per l’estate e, sebbene il partito Nuova Democrazia di Mitsotakis sia in testa nei sondaggi, il risultato è difficile da prevedere perché verrà applicata per la prima volta la nuova legge elettorale che renderà quasi impossibile evitare un governo di coalizione.

Tuttavia, sullo sfondo del cosiddetto “Watergate greco”, Mitsotakis potrebbe faticare a trovare un partner di coalizione anche se il suo partito fosse in testa ai sondaggi. Il partito socialista greco Pasok, che dovrebbe svolgere il ruolo di kingmaker, ha dichiarato che non entrerà in un governo con Mitsotakis come primo ministro.

(Nikolaus J. Kurmayer ha contribuito a questo articolo – A cura di Zoran Radosavljevic)