Scontro di potere tra Meloni e Salvini sui migranti

Dopo il naufragio del barcone di migranti in Calabria e la morte di almeno 72 migranti, giovedì (9 marzo) pomeriggio si terrà simbolicamente a Cutro il Consiglio dei ministri convocato dalla premier Meloni. Sul tavolo il dossier più caldo sarà, ovviamente, quello sull’immigrazione, che sta causando tensioni interne alla maggioranza.

L’esecutivo guidato dalla presidente Giorgia Meloni (Fdi/Ecr) sta lavorando ad un nuovo decreto per regolare il fenomeno dell’immigrazione irregolare, dopo il decreto flussi e il codice di condotta per le navi delle Ong.

La Lega ha chiesto di inserire delle norme previste nei decreti Sicurezza varati nel 2018 durante il governo giallo-verde guidato da Giuseppe Conte, quando Matteo Salvini era ministro degli Interni. In particolare, è stata proposta una stretta sul rilascio dei permessi di soggiorno.

“Stando ai dati dell’Onu e degli istituti che fanno riferimento alla Commissione Ue, negli ultimi dieci anni, l’anno in cui si verificarono meno morti nel Mediterraneo fu casualmente il 2019, quando io ero ministro degli Interni e in cui erano in vigore i decreti sicurezza. È ovvio che meno gente fai partire a opera degli scafisti e dei trafficanti e meno gente rischia”, ha dichiarato il vicepremier e ministro dei Trasporti Salvini (Lega/ID).

Tuttavia, la Meloni non sembra propensa a lasciare spazio al leader della Lega sul tema immigrazione a lui caro.

Le misure non dovrebbero dar seguito alla stretta sui permessi di soggiorno chiesta dalla Lega ma piuttosto andranno nella direzione di un rafforzamento dei corridoi umanitari e potenziamento dei flussi regolari da un lato e del contrasto alle reti criminali degli scafisti dall’altro.

“Non riscriveremo i decreti Salvini”, ha dichiarato la sottosegretaria al ministero dell’Interno Wanda Ferro (Fdi/Ecr).

La proposta di legge della Lega sui permessi di soggiorno sarà esaminata in commissione Affari costituzionali alla Camera lo stesso giorno del Consiglio dei ministri.

“Ne discuteremo in commissione e vedremo se Fratelli d’Italia li voterà o no”, ha dichiarato il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari.

“Un sistema di accoglienza come quello attuale, pieno di falle e sbilanciato verso la distribuzione ‘a pioggia’ di titoli di soggiorno, non è in grado di reggere nel medio e lungo termine le sfide che i numeri dell’immigrazione pongono al nostro Paese”, si legge nella proposta di legge.

L’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi ha spiegato a EURACTIV Italia che è fondamentale fare una distinzione tra richiedenti asilo e migranti economici.

“Non possiamo spalancare le porte a tutti. Il nostro sistema sociale, di sicurezza ed economico non lo può sostenere. I decreti Salvini chiarivano chi ha veramente diritto di venire nel nostro Paese e chi no”, ha detto Ceccardi.

“Se non facciamo distinzioni, paradossalmente rischiamo di lasciare indietro chi più ha bisogno. I corridoi umanitari sono uno strumento utile, ma appunto possono accedere ai corridoi soltanto gli aventi diritto alla protezione internazionale. Chi è migrante economico deve trovare le vie legali, attraverso la ricerca di un posto di lavoro”.

“La strage di Cutro è diretta responsabilità della gestione criminale dei trafficanti (…) tassisti della morte che usano i migranti come un bancomat e carne da macello”, ha commentato l’eurodeputata leghista Susanna Ceccardi a EURACTIV Italia.

Il naufragio della discordia

Dopo l’informativa urgente del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi alla Camera e al Senato, non si è placata la polemica riguardo il naufragio avvenuto in Calabria, che ha causato 72 morti e un numero imprecisato di dispersi.

Rimane aperta la diatriba tra il governo e Frontex, che si accusano a vicenda facendo dichiarazioni contraddittorie che al momento non permettono di comprendere con chiarezza l’evoluzione dei fatti tra la notte del 25 e la mattina del 26 febbraio.

Frontex avrebbe segnalato (la notte del 25) il barcone alle autorità italiane senza comunicare il pericolo per i naviganti. Per questo motivo, sono prima intervenute le motovedette della Guardia di Finanza e, solo dopo successive segnalazioni di pericolo (alle 4:30 del 26 febbraio), è iniziata l’operazione di ricerca e salvataggio (Sar) della Guardia costiera.

Il ministro Piantedosi ha chiarito che l’attivazione del sistema Sar non può prescindere da una segnalazione di una situazione d’emergenza. Tuttavia, non ha spiegato perché, viste le condizioni meteo avverse che hanno costretto le prime motovedette della Guardia di Finanza a rientrare, non sia stato accertato il pericolo per l’imbarcazione dei migranti che avrebbe giustificato l’intervento di soccorso.

“Secondo la ricostruzione del ministro Piantedosi, in due occasioni i mezzi della Guardia di Finanza sono usciti per cercare questa barca e sono tornati indietro per le condizioni avverse del mare. Non si capisce perché la barca avrebbe dovuto reggere condizioni che mezzi della Guardia di Finanza non erano in grado di reggere”, ha commentato la segretaria del PD (S&D) Elly Schlein.

Sono in corso le indagini della magistratura, che coinvolgono sia il ministero dell’Interno guidato da Piantedosi, responsabile delle attività di law enforcement, sia il ministero dei Trasporti guidato da Salvini, che è competente per le operazioni Sar.

Tuttavia diversi esponenti dell’opposizione individuano in Salvini il “regista” della vicenda ed è circolata sui media la notizia di una presunta “divergenza” sul tema tra il leader della Lega e Piantedosi con Meloni, poi ufficialmente smentita da Palazzo Chigi.

Matteo Piantedosi è uno dei ministri tecnici più vicino a Salvini in quanto suo ex capo di Gabinetto al Viminale ai tempi del primo governo (gialloverde) guidato da Giuseppe Conte.

Una risposta europea

Solo mercoledì sono sbarcati a Lampedusa 124 migranti con tre imbarcazioni diverse che hanno richiesto altrettanti interventi di salvataggio. Due delle tre imbarcazioni sono partite il giorno prima dalla Tunisia e una di queste è affondata. I migranti sono tutti in salvo.

Nello stesso giorno, la premier Meloni ha accolto a Palazzo Chigi il primo ministro dei Paesi Bassi Mark Rutte, con cui ha affrontato diversi temi, tra cui l’immigrazione irregolare e la recente tragedia di Cutro.

“Questo terribile naufragio che c’è stato la settimana scorsa, con decine di persone annegate, ha dimostrato maggiormente l’urgenza di prevenire questo tipo di tragedie”, ha dichiarato Rutte, che insiste sull’applicazione del Regolamento di Dublino per limitare i movimenti secondari.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha ringraziato l’Italia per il suo impegno nel gestire il fenomeno migratorio in una lettera in risposta a quella inviata a Bruxelles da Meloni all’indomani del naufragio.

“L’Ue e l’Italia collaborano da molti anni per rafforzare la gestione delle frontiere e le capacità di ricerca e salvataggio (…) Dobbiamo coordinare le nostre azioni con i partner principali per prevenire le partenze irregolari e salvare vite in mare”, ha scritto von der Leyen.

Per l’eurodeputata Ceccardi (Lega), “finalmente von der Leyen ha confermato quanto la Lega sostiene da sempre”. E cioè che “maggiore cooperazione coi Paesi del Nord Africa per evitare partenze irregolari e aumentare il coordinamento per attività di controllo in mare”.

“L’Europa si accorge adesso che per evitare che il Mediterraneo diventi un cimitero bisogna impedire le partenze irregolari?”, chiede l’esponente leghista, che propone la creazione di hotspot di coordinamento direttamente nei Paesi extra-europei di transito.

