Scholz accusato di non aver mantenuto la promessa di aumentare la spesa per la difesa della Germania

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha sostenuto la politica di difesa del suo governo durante l’assemblea plenaria del Bundestag (Parlamento) mercoledì, dopo le nuove critiche del leader dell’opposizione Friedrich Merz, che ha accusato Scholz di non essere all’altezza della sua promessa di aumentare la spesa per la difesa della Germania e di rispettare la regola del 2% della Nato.

Durante uno scambio tra Merz e Scholz mercoledì (23 novembre) davanti alla plenaria del Parlamento tedesco, il leader dell’opposizione conservatrice ha affermato che il cancelliere non ha mantenuto le promesse di aumento della spesa per la difesa fatte dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, a febbraio.

“Si tratta di una grossolana violazione delle promesse nei confronti del parlamento e, soprattutto, dei militari”, ha detto, aggiungendo che il modo in cui il governo gestisce le promesse e tratta i partner della Nato e dell’Ue è “giustamente” accolto con irritazione.

Durante la sua replica, Scholz ha respinto le critiche di Merz e ha accusato il leader dell’opposizione di raccontare ‘favole’. “Il governo lavora per portare avanti, con velocità, nel nostro Paese, la politica di sicurezza”, ha sottolineato.

Mentre Scholz ha promesso di aumentare le spese per la difesa del Paese di almeno il 2% come parte della ‘Zeitenwende’ (discorso pronunciato dal cancelliere al Parlamento in riferimento a un cambiamento storico per la Germania in termini di politica estera e di sicurezza), Merz ha fatto notare che il bilancio della difesa nazionale non è destinato ad aumentare, ma a ridursi di 300 milioni di euro.

Prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, Berlino aveva a lungo resistito alle pressioni degli Stati Uniti e di altri partner della Nato per aumentare la spesa per la difesa al 2% della produzione economica, l’obiettivo ufficiale che i membri della Nato si sono posti.