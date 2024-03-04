Schlein chiude il congresso PSE: “siamo qui per vincere”

Rinvigorita dalla vittoria in Sardegna, Schlein chiude il congresso del Pse con un messaggio di speranza. “C’è un vento di cambiamento in Italia, abbiamo dimostrato che un’alternativa esiste”. Ma ricorda che bisogna continuare a portare avanti il progetto europeo del manifesto di Ventotene, perché ad ora è incagliato negli egoismi nazionali.

“L’Europa è stata costruita non per innalzare muri, ma per dare speranza” ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein a conclusione del congresso del Pse tenutosi il 2 marzo a Roma, ammettendo con rammarico che l’Unione europea di oggi non è più quella descritta dal famoso Manifesto di Ventotene in quanto minacciata dai partiti di estrema destra.

Altiero Spinelli e Ernesto Rossi “hanno deciso di non arrendersi all’odio e alle divisioni” e hanno risposto con un sogno: quello di un’Europa unita e federale, “perché i nazionalismi portano solo guerra come dimostrano ancora oggi”. Per la segretaria dem è quindi fondamentale portare avanti il progetto europeo perché al momento è incagliato negli egoismi nazionali.

Nel suo intervento, Elly Schlein ha toccato tutti i punti fondamentali del dibattito politico attuale, dalla politica estera alle sfide interne. Negli ultimi anni l’Unione europea ha affrontato numerose sfide: dalla crisi economica, all’emergenza climatica e pandemica, al ritorno delle guerre. Crisi che richiedono un’Unione europea più unita, e ha ribadito che “le minacce transnazionali possono essere gestite solo attraverso istituzioni comuni più forti e risposte europee condivise”.

La segretaria pone poi l’accento sulla necessità di tutti i Paesi membri di trovare soluzioni europee condivise per combattere le disuguaglianze, gestire i flussi migratori e garantire migliori condizioni di vita per tutti i cittadini europei. “Le maggiori sfide per il nostro futuro non possono più essere risolte da nessuno in solitaria […] L’Europa non è un incidente della storia” ha dichiarato Schlein citando le parole dell’ex presidente del Parlamento Europeo David Sassoli.

Viene inoltre sottolineata la necessità di prestare assistenza alle fasce più deboli della popolazione. “Vogliamo un’Europa sociale, un’Europa per i molti e non per i pochi – sottolinea la leader del PD – un’Unione che si occupi delle fasce più vulnerabili della nostra società e che sia più vicina alle esigenze delle persone in povertà e dei lavoratori poveri”.

Infine, tra le tante sfide che l’Europa si trova ad affrontare uno sguardo particolare è diretto alla lotta all’emergenza climatica e alla necessità di garantire una maggiore uguaglianza di genere.

“Dobbiamo investire in innovazione, ricerca e competenze per cambiare il modello di sviluppo insostenibile che in questi decenni ha aumentato le disuguaglianze e sta distruggendo il nostro pianeta” dichiara Schlein, affermando che è necessario aiutare “l’intera economia, le industrie e l’agricoltura a ridurre le emissioni di gas serra, ad investire nelle energie rinnovabili, nella green economy e nella mobilità sostenibile”.

Schlein sottolinea inoltre come sia essenziale un’Europa femminista e come sia indispensabile “lottare per i diritti delle donne contro il patriarcato e la discriminazione, sostenendo l’occupazione femminile e un’equa distribuzione del lavoro di cura nelle famiglie”.

Guardando verso le elezioni del 9 giugno, la segretaria riconosce che esiste “una finestra di cambiamento che inizia ad aprirsi” e che “l’alternativa esiste”. Poi l’appello finale: “Il risultato delle elezioni dev’essere scritto, siamo qua per vincere le europee”.