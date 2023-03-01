Schlein benvoluta dai Socialisti a Bruxelles ma potrebbe riservare sorprese sull’Ucraina

Elly Schlein, la nuova segretaria del PD, promette di “diventare un problema” per il governo Meloni e rimane ambigua sull’Ucraina, mentre sembra sarà accolta a braccia aperte dai Socialisti e Democratici a Bruxelles

Lunedì (27 febbraio) il passaggio di consegne dall’ex segretario dem Enrico Letta e la neoeletta Elly Schlein al Nazareno ha ufficializzato l’inizio di un nuovo capitolo per il Partito Democratico. Nel suo primo discorso dalla sede del partito dopo la vittoria, Schlein ha annunciato che il PD (S&D) sarà “un problema” per il governo Meloni.

“È una donna con una bussola e obiettivi chiari, un cuore rosso e il potere di ispirare gli altri. Per questo è una leader per l’Italia e una persona importante per tutta l’Europa”, ha dichiarato a EURACTIV Italia l’eurodeputata tedesca Maria Noichl, membro del gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D) a Bruxelles.

Noichl conosce personalmente Elly Schlein, che è stata europarlamentare dal 2014 al 2019 prima di diventare deputata nell’ultima tornata elettorale, e la definisce come determinata a portare avanti la sua agenda. “Non vuole correnti fasciste in Europa. Non vuole che l’uguaglianza venga ulteriormente bloccata o che il passaggio alla neutralità climatica venga rimandato”, ha spiegato Noichl.

Schlein, prima donna alla guida del PD, ha vinto le primarie del partito con il 53,75% dei voti, contro il 46,25% raccolto dall’avversario Stefano Bonaccini. Un risultato che ha ribaltato l’esito del voto precedente, aperto solo agli iscritti al PD, vinto da Bonaccini con il 52, 87% (Schlein si era fermata al 34,88%).

Un esito sintomo del caos interno al partito, spesso accusato di aver perso il contatto con la realtà e che ha visto scendere progressivamente i consensi, in particolare tra i giovani.

Da sottolineare è anche l’iter inusuale che ha portato alla vittoria di Schlein, che nel 2015 aveva abbandonato il PD, in polemica con l’ex premier e leader di Italia Viva (Renew) Matteo Renzi, per poi iscriversi di nuovo solo a novembre 2022 proprio per candidarsi alla leadership.

Durante la campagna elettorale ha puntato su un elettorato giovane parlando di lotta alle disuguaglianze, riforma del mondo del lavoro e di emergenza climatica e si è attestata come leader progressista, femminista e vicina alla comunità LGBTQ+ (di cui fa parte).

“I democratici devono essere contenti di averla perché senza Elly Schlein continuerebbero a vivacchiare e a perdere voti”, ha riferito a EURACTIV Italia il prof. Gianfranco Pasquino, politologo e professore emerito di Scienza politica.

Posizione ambigua sull’Ucraina

Nel programma di 20 punti presentato dalla neosegretaria, incentrato in gran parte su ambiente e diritti civili, si legge che è importante sostenere “il popolo ucraino con ogni forma di assistenza necessaria a difendersi” ma anche che è necessario “un maggiore sforzo politico e diplomatico dell’Ue per creare le condizioni che portino alla fine della guerra”.

Schlein si definisce “pacifista” e contro le armi come soluzione ai conflitti. Alcuni esponenti del PD hanno espresso dubbi sulla linea politica sull’Ucraina della segretaria e attendono chiarimenti. Tra questi, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, che minaccia l’uscita dal partito nel caso in cui si discosti dalla linea precedente.

Voci critiche vedono in questa ambiguità un possibile avvicinamento al Movimento 5 Stelle dell’ex premier Giuseppe Conte, che a più riprese si è espresso conto l’invio di armi all’Ucraina a fronte di un rafforzamento delle vie diplomatiche.

“Mi auguro che non cambi la linea italiana sugli aiuti all’ucraina, perché questo sarebbe molto grave e certamente indebolirebbe l’Italia in Europa”, ha detto Pasquino.

“L’atteggiamento non è perfettamente limpido sul punto di aiutare l’Ucraina a difendersi oppure no, ma il passaggio cruciale deve essere questo”, aggiunge il professore, auspicando meno ambiguità e una presa di posizione a chiare lettere dalla nuova leader dei Dem.