Schengen: eurodeputato bulgaro propone l’eliminazione dei controlli alle frontiere da parte di Bulgaria e Romania

Bulgaria e Romania dovrebbero abolire i controlli alle frontiere se entrambi i Paesi non saranno accettati nell’area Schengen entro Natale, ha affermato l’eurodeputato bulgaro Andrey Novakov (PPE). Intanto l’Austria continua a bloccare il percorso dei due Paesi verso la zona senza frontiere dell’UE.

A dicembre l’Austria e i Paesi Bassi hanno bloccato l’ingresso della Bulgaria nell’area di esenzione dal visto, mentre la Romania è stata bloccata solo da Vienna. Questa decisione ha persino suscitato discussioni negli ambienti diplomatici su un possibile “disaccoppiamento” dei casi della Romania da quelli della Bulgaria, opzione sostenuta dai Paesi Bassi.

“Per ogni giorno perso alla frontiera, un camion perde 200 euro. Molti conducenti se ne vanno perché non vogliono restare bloccati ai confini”, ha detto mercoledì Novakov a Nova TV.

“Ci sono migliaia di tentativi ogni giorno di attraversare il confine [illegalmente]. Quando vengono catturati agenti di polizia corrotti, dovrebbero sapere che perderanno la pensione e tutti i loro privilegi”, ha aggiunto.

Tuttavia, secondo lui, gli ostacoli all’adesione di Bulgaria e Romania a Schengen non sono più legati ai soli veti olandese e austriaco.

“Ci saranno le elezioni e qualcuno ha bisogno di messaggi più sexy come ‘li fermeremo così potrai dormire sonni tranquilli.’ Il sonno tranquillo in Austria non dipende dal fatto che siamo nell’area Schengen, al contrario”, ha commentato Novakov.

I primi ministri di Bulgaria e Romania, Nikolay Denkov e Ion-Marcel Ciolacu, si sono incontrati martedì ad Atene per discutere una strategia comune per l’ammissione della Bulgaria e della Romania allo spazio Schengen.

Denkov ha affermato che l’eliminazione dei controlli alle frontiere tra Bulgaria e Grecia e tra Bulgaria e Romania libererebbe risorse per una protezione ancora migliore della frontiera esterna dell’Unione europea tra Bulgaria e Turchia.

Inoltre, le code di automobili ai valichi di frontiera tra gli Stati membri dell’UE scompariranno, riducendo significativamente le emissioni di CO2.

I due primi ministri hanno inoltre confermato il loro interesse per la costruzione di un nuovo ponte sul Danubio, l’avvio di una linea di traghetti tra Ruse in Bulgaria e Giurgevo in Romania e l’accelerazione dei lavori sul progetto Fast Danube.

Ad aprile, il copresidente dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa (ALDE), Ilhan Kyuchyuk, ha dichiarato durante una conferenza organizzata da EURACTIV Bulgaria che lui e il suo collega rumeno Vlad Botos avevano l’idea di realizzare una grande campagna congiunta a sostegno dell’ammissione di entrambi i paesi a Schengen.

Durante un dibattito su Schengen al Parlamento europeo il mese scorso, Kyuchyuk ha affermato che i cittadini bulgari e rumeni non sono cittadini UE di seconda categoria. Ha criticato il Consiglio europeo per aver consentito a due paesi di impedire a Bulgaria e Romania di aderire al gruppo Schengen.

“Non è giusto e nessuno dovrebbe sostenerlo! […] È tempo che il Consiglio europeo dimostri maturità politica e che finalmente i due Paesi, che rappresentano il più grande ostacolo all’adesione di Bulgaria e Romania a Schengen, diano il via libera”, ha detto Kyuchyuk.

Il Parlamento europeo ha accettato la risoluzione, sottolineando che entrambi i Paesi hanno già soddisfatto i requisiti necessari per essere ammessi a Schengen, anche se i deputati si rammaricano della decisione del Consiglio dell’8 dicembre 2022 che ha rifiutato l’adesione “senza presentare alcuna giustificazione giuridica relativa ai criteri di adesione”.

La missione estera – con la partecipazione di Austria e Olanda – incaricata di verificare se la Bulgaria ha soddisfatto i requisiti per entrare nell’area Schengen presenterà i suoi risultati a settembre.