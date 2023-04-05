Save the Children: dati preoccupanti sul lavoro minorile in Italia

Si stima che in Italia 336mila bambini e adolescenti tra i 7 e i 15 anni (6.8%) abbiano avuto esperienze di lavoro. Sarebbero 58mila (27.8%) gli adolescenti tra i 14 e 15 anni che dichiarano di aver svolto lavori dannosi per i percorsi scolastici e per il benessere psicofisico.

Questo quanto emerge dall’indagine “Non è un gioco” condotta da Save the Children e diffusa martedì (4 aprile) nell’ambito di un evento organizzato a Roma alla presenza, tra gli altri, della ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone.

Per svolgere attività lavorative in Italia, l’età consentita per legge è 16 anni, dopo aver assolto l’obbligo scolastico.

“Per molti ragazzi e ragazze in Italia l’ingresso troppo precoce nel mondo del lavoro, prima dell’età consentita, incide negativamente sulla crescita e sulla continuità educativa, alimentando il fenomeno della dispersione scolastica”, ha dichiarato Claudio Tesauro, presidente di Save the Children.

“Sono ragazzi che rischiano di rimanere ingabbiati nel circolo vizioso della povertà educativa, con pesanti ricadute anche sull’età adulta”, ha aggiunto.

L’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) conferma che nel 2021 quasi il 13% dei giovani tra i 18 e i 24 anni sono usciti dal sistema di istruzione e formazione senza aver conseguito un diploma o una qualifica. La media europea è del 9.7%.

Secondo il rapporto “Alla ricerca del tempo perduto” di Save the Children, nel 2021, il 23.1% dei giovani tra i 15 e i 29 anni in Italia si trovava fuori da ogni percorso di lavoro, istruzione o formazione. Il numero dei cosiddetti “Neet” – Not in Education, Employment or Training – è il più alto dell’Unione europea, oltre il doppio di Francia e Germania.

I settori lavorativi interessati dal fenomeno sono la ristorazione (25.9%), la vendita al dettaglio nei negozi e attività commerciali (16.2%), le attività in campagna (9.2%) o in cantiere (7.8%), le attività di cura con continuità di fratelli, sorelle o parenti (7.3%). Si aggiunge a questa lista il lavoro online (5.7%): realizzazione di contenuti social o per videogiochi, reselling di indumenti di moda o tecnologia.

I dati evidenziano che esiste una correlazione forte tra esperienze lavorative precoci e coinvolgimento nel circuito penale. Circa il 40% dei minori e giovani presi in carico dai Servizi della Giustizia Minorile ha lavorato prima dell’età legale consentita. Tra questi, più di 1 su 10 ha iniziato a lavorare a 11 anni o prima e più del 60% ha svolto attività dannose per lo sviluppo e il benessere psicofisico.

“In una stagione di crisi economica e di forte crescita della povertà minorile il rischio è che, in assenza di interventi, il quadro possa ancora peggiorare”, ha dichiarato Raffaela Milano, direttrice del Programma Italia-Eu di Save the Children, che ha chiesto un’azione istituzionale coordinata per affrontare il fenomeno.

“È necessario un intervento diretto a partire dai territori più deprivati per rafforzare le reti di monitoraggio, il sostegno ai percorsi educativi e formativi e il contrasto alla povertà economica ed educativa, con un’azione sinergica delle istituzioni e di tutti gli attori sociali ed economici”, ha aggiunto Milano.