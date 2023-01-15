Salvini rassicura gli alleati, governeremo questo Paese per i prossimi 10 anni

Il centrodestra di governo ha traballato sul caso del caro carburante ma la premier Meloni ha rimesso in riga gli alleati. La prossima sfida sarà il federalismo, una riforma divisiva che potrebbe spaccare la maggioranza.

“Si rassegni la sinistra, governeremo questo paese per i prossimi dieci anni”, ha affermato il leader della Lega Mateo Salvini al Palazzo delle Stelline di Milano, dove è intervenuto durante la presentazione dei candidati della Lega alle prossime elezioni regionali in Lombardia.

“Abbiamo una bellissima squadra in Consiglio dei ministri (…) degli amici che a volte partono da presupposti differenti ma trovano sempre una sintesi comune”, ha aggiunto.

Il governo ha gestito il caos caro carburanti con l’introduzione di nuove regole per placare la speculazione che, secondo l’esecutivo, ha causato l’aumento dei prezzi. Tuttavia, la polemica non accenna a placarsi visto che il 19 gennaio ci sarà in tutta Italia una protesta contro il nuovo decreto.

Prima Forza Italia e poi la Lega hanno dato segni di incertezza, mostrando di non supportare a pieno le decisioni prese dalla premier Meloni, che è intervenuta per rimettere in riga gli alleati.

“Spero, e sono certa, che avremo cinque anni (di governo) nonostante i tentativi di buona parte dell’opposizione, e non solo, di fare qualsiasi cosa per mettere i bastoni fra le ruote”, ha affermato la premier durante la convention di Fratelli d’Italia tenutasi a Milano sabato 14 gennaio.

“Chi pensa di mettere sé stesso a fronte del destino di tutti, si sbaglia. Noi vogliamo portare a casa i risultati, tutto il resto non ci interessa”, ha aggiunto.

Le prossime sfide del governo, così come anticipato dal programma elettorale, sono federalismo e presidenzialismo. La prima è una riforma cara alla Lega, la seconda a Fratelli d’Italia.

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Salvini ha rassicurato gli elettori del suo partito, principalmente del nord Italia, sul fatto che l’autonomia regionale promessa sarà realizzata entro la fine dell’anno.

“Noi siamo persone che mantengono la parola data”, ha sottolineato il leader della Lega.

I cittadini di Lombardia e Veneto hanno votato per l’autonomia della loro regione nel referendum del 2017, quando il Sì ha vinto in maniera schiacciante.

“Sono sicuro che dopo trent’anni di battaglie, grazie a un centrodestra serio e compatto al governo e alle presenza importante della Lega, l’autonomia sarà una realtà entro il 2023”, ha promesso Salvini.

La riforma del federalismo permetterebbe di concedere poteri maggiori alle regioni su determinate competenze. Promessa da anni e mai raggiunta, l’autonomia regionale accende ancora una volta il dibattito e potrebbe spaccare la coalizione di governo.

Ogni partito ha una sensibilità diversa, sia in maggioranza che all’opposizione, soprattutto in merito all’assegnazione delle risorse economiche.

Il coordinatore nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato recentemente che “l’Italia non deve essere divisa” e soprattutto “la riforma non deve penalizzare il Sud”.