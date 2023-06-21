Salvini accusa Timmermans e la Germania: non mi sorprenderebbe un Cina-gate

Il ministro e vicepremier italiano sospetta una complicità illecita tra UE, Germania e Cina a favore della mobilità elettrica e contro l’industria automobilistica italiana.

Il vicepremier Matteo Salvini accusa la Commissione europea di portare avanti interessi di parte e mette in guardia da un eventuale “Cina-gate”, simile al Qatar-gate, lo scandalo di corruzione che è scoppiato recentemente al Parlamento europeo, coinvolgendo diversi europarlamentari.

“Nessuno mi toglie l’idea che non ci possa essere un Cina-gate a breve, perché alcune scelte o sono figlie di ignoranza o di convenienza”, ha affermato il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega (ID).

L’europarlamentare Anna Cinzia Bonfrisco (Lega/ID) ha dichiarato a EURACTIV che, in nome della “dottrina Timmermans”, Bruxelles sta regalando alla Cina l’intera industria dell’automobile europea.

“È lecito pensare che vi sia la volontà di rinunciare alla nostra capacità di innovazione industriale, tecnologica e motoristica, in nome di una Cina che peraltro è il più grande inquinatore al Mondo”, ha detto Bonfrisco, che punta il dito – oltre alla Cina – anche contro Russia e Iran, protagoniste nel contesto “di forti tensioni geopolitiche e di attacco all’ordine internazionale”.

Oltre all’industria automobilistica europea a rischio, Bonfrisco denuncia le gravi violazioni dei diritti umani commessi nello Xinjiang e ad Hong Kong dal Partito comunista cinese così come a Taiwan, “uno stato libero e indipendente su cui cieli, ogni giorno, vengono svolte esercitazioni militari in vista di una futura invasione”.

“Già questo sarebbe sufficiente a domandarsi come possiamo, noi europei, accettare relazioni politiche e commerciali più stringenti (con la Cina)”, afferma Bonfrisco.

Salvini ha definito “da ricovero coatto” il divieto di commercializzazione di auto a combustione interna entro il 2035 anche se, in realtà, la vendita delle auto con motore termico sarà ancora permessa ma solo se alimentate con carburanti sintetici, e cioè in grado – secondo l’UE – di garantire la neutralità climatica.

“Mi auguro che l’ideologia alla Timmermans, cioè l’euro 7, sia una follia assolutamente da archiviare”, ha continuato Salvini, accusando la Commissione europea di portare avanti un “approccio ideologico anti-sviluppo e anti-Italia” sull’auto, insistendo sul volere “tutto elettrico” invece che un mix di tecnologie.

La Germania è complice

L’accusa del ministro italiano è dura e colpisce non soltanto la Commissione e la Cina ma anche Germania, colpevole – secondo Salvini – di fare scelte a solo vantaggio della propria economia, a costo di danneggiarne altre e nello specifico quella italiana.

“Dire dal 2035 o elettrico o niente, è qualcosa che probabilmente conviene a qualcuno”, afferma Salvini, spiegando di aver letto i dati sullo scambio tra Germania e Cina e che le esportazioni dalla Germania verso la Cina sono diminuite del 23% mentre le importazioni dalla Cina alla Germania sono aumentate del 28%.

Bonfrisco ha sottolineato – a prova della sospetta complicità – che il primo viaggio all’estero del nuovo premier cinese Li Qiang, che si sta svolgendo in questi giorni, ha come prima tappa proprio la Germania di Scholz, e poi la Francia di Macron, “a pochi mesi dalla passeggiata del Presidente francese in quella piazza Tienanmen dove gli studenti cinesi sacrificarono la loro vita in nome della libertà”.

“Dovremmo reagire alla pervasività in Europa di attori economici controllati dal Partito Comunista Cinese, come spesso sottolineato dal Parlamento europeo, a cominciare dalla tutela dei nostri porti e trasporti marittimi”, ha detto Bonfrisco a EURACTIV.

“È dovuta una risposta ai cittadini europei sul perché l’Unione europea attui politiche che hanno a che vedere più con la demolizione industriale che con la transizione ecologica. La sostenibilità è innanzitutto sociale, in Europa e nel Mondo. Anche su questo l’epoca dell’equidistanza della Germania della Merkel è terminata e quella di Scholz ne è solo una brutta copia”, ha aggiunto l’europarlamentare.

Lo scorso marzo, durante la campagna elettorale per le elezioni regionali, Salvini aveva già attaccato l’UE sostenendo che imporre le auto elettriche a tutti non ha alcun senso e che l’unica giustificazione per voler “aiutare la Cina” è avere interessi commerciali propri.

“L’Europa che vuole tutelare l’ambiente non può legarci mani e piedi ai cinesi (…) Siccome all’Europarlamento hanno trovato qualcuno – guarda caso di sinistra – che aveva le valigie piene di denaro contante dei paesi islamici, chissà se fra un po’ non ne troveranno anche altre piene di denaro contante che arriva dalla Cina per votare certe leggi che sono anti-italiane, anti-europee e favoriscono solo il gigante Oltreoceano (la Cina)”, ha detto Salvini dal palco.