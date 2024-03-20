Salta la rotazione del governo bulgaro e si profilano le elezioni anticipate

Dopo meno di un anno, la Bulgaria sta entrando nuovamente in una spirale di instabilità politica dopo che le due maggiori formazioni in parlamento – il GERB (PPE) di centro-destra di Boyko Borissov e il centrista Noi continuiamo il cambiamento – Bulgaria democratica (PP-DB) – non hanno trovato un accordo per formare un governo.

Nove mesi fa, gli ex avversarsi GERB e PP-DB avevano votato la fiducia ad un governo guidato da Nikolai Denkov del PP-DB a condizione che si dimettesse il 6 marzo e che l’ex commissaria europea Mariya Gabriel (GERB) assumesse poi la carica di prima ministra. L’avvicendamento previsto è però fallito, poiché nelle ultime due settimane le formazioni non sono riuscite a trovare un accordo su molte questioni.

“Il Paese sta tornando nelle acque più profonde della crisi costituzionale, politica e di governo, e questo non è colpa nostra. Siamo pronti a negoziare finché non troveremo una soluzione”, ha dichiarato martedì il co-leader della DB, Hristo Ivanov.

Lunedì la Gabriel ha ricevuto dal presidente Rumen Radev il mandato di formare un governo, mentre molte questioni tra il GERB e il PP-DB sono rimaste irrisolte. Gabriel ha detto che avrebbe restituito il mandato entro 24 ore, il che è stato anche un ultimatum per il PP-DB per porre fine ai negoziati.

Martedì, la Gabriel ha presentato un progetto di gabinetto che includerebbe rappresentanti sia del GERB che del PP-DB, con i membri del PP-DB in maggioranza. La composizione del governo proposto è leggermente diversa da quella del precedente governo Denkov.

“Vogliamo un governo di partner paritari. Sono consapevole della responsabilità che ho di fronte e dell’importanza di un governo stabile per portare a termine progetti chiave per la Bulgaria, come l’Eurozona e Schengen”, ha dichiarato Gabriel, presentando il progetto di governo al presidente.

Il PP-DB ha poi tenuto un briefing per annunciare che la maggior parte dei suoi candidati al progetto di gabinetto di Gabriel, in realtà, non ha accettato di diventare ministro. Secondo il PP-DB, questo è uno scandalo e una violazione della Costituzione.

“La signora Gabriel non fa più parte della soluzione, ma del problema. Forse il volto più nuovo e più bello della mafia in Bulgaria”, ha dichiarato il co-leader del PP-DB Asen Vassilev. Vassilev è stato ministro delle Finanze nel gabinetto di Denkov e Gabriel lo aveva confermato.

Il PP-DB ha accusato GERB e il leader del partito Boyko Borissov di essersi piegato alle pressioni di un altro leader del partito, Delyan Peevski, che guida il DPS, il partito della minoranza turca. Questa formazione pro-europea, insieme a GERB e DPS, ha sostenuto il governo di Denkov negli ultimi nove mesi.

Peevski si è congratulato con Gabriel per la proposta di governo e ha dichiarato il suo sostegno, ma i voti del DPS da soli non sono stati sufficienti a GERB per formare un governo.

Tra gli altri partiti presenti in parlamento figurano il partito nazionalista filo-russo Vazrazhdane, il partito populista C’è un popolo così e il Partito socialista bulgaro. Tutti hanno adottato una linea filo-putiniana sulla guerra in Ucraina e hanno chiesto elezioni anticipate.

Se il Parlamento non riuscisse a votare la fiducia ad un nuovo governo, come è probabile, le elezioni parlamentari anticipate potrebbero coincidere con le elezioni europee.

(Krassen Nikolov | Euractiv.bg)

Leggi qui l’articolo originale.