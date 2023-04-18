Russia: il Regno Unito chiede il rilascio del giornalista Kara-Murza

Il Regno Unito continuerà a sostenere Vladimir Kara-Murza, il giornalista russo-britannico che ha denunciato l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e che sta scontando una condanna a 25 anni di carcere per tradimento. Lunedì il ministro degli Esteri britannico James Cleverly ha chiesto il suo immediato rilascio.

L’Ufficio per gli Affari Esteri, il Commonwealth e lo Sviluppo del Regno Unito ha convocato l’ambasciatore russo nel Regno Unito Andrey Kelin, in seguito alla condanna e alla sentenza politicamente motivata di Vladimir Kara-Murza, cittadino britannico con doppia cittadinanza, emessa lunedì da un tribunale di Mosca.

“La mancanza di impegno della Russia nel proteggere i diritti umani fondamentali, compresa la libertà di espressione, è allarmante. Continuiamo a sollecitare la Russia a rispettare i suoi obblighi internazionali, compreso il diritto di Vladimir Kara-Murza a un’assistenza sanitaria adeguata”, ha dichiarato Cleverly.

Il Regno Unito ha già sanzionato il giudice che ha presieduto il processo per il suo precedente coinvolgimento in violazioni dei diritti umani e sta valutando ulteriori misure per chiedere conto a coloro che sono stati coinvolti nell’incarcerazione e nei maltrattamenti di Kara-Murza, secondo un comunicato stampa dell’Ufficio Affari Esteri del Regno Unito.

Kara-Murza è stato giudicato colpevole di tradimento per aver diffuso informazioni “false” sull’esercito russo e per essere affiliato a una “organizzazione indesiderabile”, secondo quanto riferito da un giornalista dell’Afp presente al processo inscenato a Mosca, mentre veniva pronunciata la decisione. Il giornalista era già stato vittima di due tentativi di avvelenamento.

L’UE ha anche condannato la Russia per la condanna di Kara-Murza a 25 anni di carcere con “accuse politicamente motivate“.

“La decisione odierna, oltraggiosamente dura, dimostra chiaramente ancora una volta l’abuso politico del sistema giudiziario per fare pressione su attivisti, difensori dei diritti umani e qualsiasi voce che si opponga all’illegittima guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina”, ha dichiarato l’Alto rappresentante della Politica estera e di sicurezza dell’UE Josep Borrell.

“Rendo omaggio a Kara-Murza e alla sua famiglia, compresa la moglie Evgenia e al suo incrollabile impegno nel portare avanti la causa del marito sulla scena internazionale. Il Regno Unito continuerà a sostenerli e a chiedere l’immediato rilascio di Kara-Murza”, ha dichiarato Cleverly.

(Sofia Stuart Leeson | EURACTIV.com)