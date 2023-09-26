Romania: Prende forma una nuova coalizione ecologica in vista delle elezioni 2024

Lunedì a Bucarest si è presentata una nuova coalizione verde progressista – composta da diversi piccoli partiti – che parteciperà alle quattro tornate elettorali previste nel 2024.

L’alleanza comprende i partiti Volt e ACUM, l’eurodeputato Nicu Ştefănuţă (eletto nelle liste dell’USR PLUS e attualmente membro dei Verdi europei), la piattaforma SENS ed è sostenuta politicamente dal gruppo dei Verdi europei e dal Partito Verde europeo.

“Il cambiamento climatico, la crisi degli alloggi per i giovani, la riduzione degli spazi verdi nelle città, la deforestazione, il declino della salute fisica e mentale, così come le promettenti prospettive di un’economia verde per la Romania – sono tutte sfide significative che sono state notevolmente assenti dal discorso politico”, ha dichiarato Ștefănuță.

Molti giovani si sentono alienati dai partiti politici tradizionali, poiché le loro preoccupazioni spesso divergono dall’offerta degli attuali soggetti politici.

Inoltre, una tendenza preoccupante è la disillusione di una parte sostanziale dell’elettorato, che non ha intenzione di partecipare alle elezioni del prossimo anno, che comprendono le elezioni parlamentari europee, locali, nazionali e presidenziali in Romania.

“Queste due tendenze potrebbero portare a una sovra rappresentazione dei partiti di estrema destra, nonché a una mobilitazione e a un processo decisionale limitato ai soli membri del partito: fenomeni che siamo determinati a contrastare”, ha dichiarato Ştefănuţă.

In Romania ci sono stati e ci sono tuttora partiti politici di stampo ambientalista, ma nessuno ha promosso con successo l’agenda ecologica o ha raggiunto una posizione di rilievo a livello nazionale o locale.

I membri della nuova alleanza affermano che circa il 15% dei rumeni è interessato alle questioni ambientali e disposto a votare per i partiti ecologisti.

“C’è un’attenzione crescente attorno alle politiche ambientali, soprattutto alla luce dell’attuale alto costo dell’incuria”, ha osservato Nicu Ştefănţuţă.

Questa coalizione non intende limitare il suo appello a coloro che sono già impegnati nelle cause ambientali, ma cerca piuttosto di coinvolgere il maggior numero di persone possibile, sottolineando che il futuro del business è verde. “Il Pan Verde Europeo è un piano economico, non ecologico”.

Un obiettivo chiave della coalizione è quello di coinvolgere le organizzazioni non governative, perché “in Romania sono state le ONG a guidare veramente la politica ambientale”.

Un sondaggio condotto dal CURS e pubblicato lunedì ha rivelato che il Partito socialdemocratico è in testa alle preferenze degli elettori rumeni per le prossime elezioni, seguito dal Partito nazionale liberale – 19% e dall’estrema destra AUR – 18%.

(Cătălina Mihai | Euractiv.ro)

