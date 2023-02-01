Riforma delle pensioni: Parigi ancora “sotto assedio” dei manifestanti

I manifestanti sono scesi in piazza per la seconda volta in due settimane contro la riforma delle pensioni del presidente Emmanuel Macron, mettendo a rischio la stabilità del governo che intende far passare il progetto di legge costi quel che costi.

Circa 1,272 milioni di persone sono scese in piazza in tutto il Paese, secondo i dati del ministero degli Interni, mentre i sindacati sostengono che il numero sia più alto, vicino ai 2,8 milioni.

Il Paese sta vivendo una grave crisi sociale da quando, il 10 gennaio, il primo ministro francese Élisabeth Borne ha presentato la riforma delle pensioni. L’innalzamento dell’età pensionabile legale da 62 a 64 anni ha suscitato le tensioni, facendo sì che tutti i sindacati si unissero per combattere la legge.

Domenica Borne ha dichiarato alla radio pubblica nazionale che l’innalzamento dell’età sarà “non negoziabile”, mentre il disegno di legge passerà all’esame del Parlamento. L’opposizione ha condannato la “provocazione” del governo e si è radunata con successo nelle strade per la seconda tornata di proteste nazionali martedì.

Non si è presentato al lavoro oggi il 75-100% dei lavoratori delle raffinerie e dei depositi di TotalEnergies. I sindacati del settore energetico hanno annunciato lo “stop” di alcune raffinerie nel corso della prossima settimana, mentre sono già previsti scioperi dei treni per il 7-8 febbraio.

Far pagare la classe media

“Questo è l’inizio di una nuova politica di austerità, non solo in Francia ma in tutta Europa”, ha dichiarato il funzionario del partito socialista Jean-Philippe Daviaud a EURACTIV France durante la protesta.

Poiché gli squilibri demografici colpiscono tutti gli Stati membri europei e la piramide dell’età è spostata verso le generazioni più anziane, i deficit pensionistici sono più profondi che mai. “Fanno pagare la classe media, ancora e ancora”, ha aggiunto Daviaud.

Una valutazione d’impatto del governo, trapelata la scorsa settimana su Les Echos, ha anche rilevato che la riforma colpirà più duramente le donne. In media, alle donne nate all’inizio degli anni ’70 verrebbe richiesto di lavorare 9 mesi in più, rispetto ai 5 dei loro colleghi maschi, alimentando le proteste dei manifestanti che sostengono che la riforma sia iniqua.

Nessuna maggioranza chiara in vista

Questo non va a vantaggio di Macron, che si sta giocando la sua autorità. Lunedì ha assicurato di essere pronto a far passare questa riforma “indispensabile” e non ha dato alcun segno di voler modificare la sua proposta.

Finora, tuttavia, non è affatto certo che abbia i mezzi per ottenere la maggioranza dei voti. Secondo il gruppo di esperti indipendenti Datapolitics, mancano ancora i numeri per il conteggio dei voti.

Il partito conservatore Les Républicains, la cui alleanza politica ad hoc è apertamente incoraggiata da Borne, sta godendo dei pieni poteri di kingmaker e ha presentato una serie di richieste su cui il partito Renaissance di Macron è stato finora riluttante.

La coalizione di sinistra Nupes ha presentato oltre 6.000 emendamenti, con l’intenzione di “costringere il governo a dare spiegazioni”, secondo quanto dichiarato dal deputato di sinistra Hadrien Clouet.

Infine, lo stesso partito di Macron, che ha ottenuto la maggioranza relativa alle ultime elezioni legislative, sta mostrando segni di esitazione. Diversi parlamentari si sono espressi apertamente contro le “iniquità” che la riforma creerebbe, ha dichiarato lunedì Stella Dupoint. Sebbene tutti escludano di votare contro il progetto di legge per il momento, il modo in cui il partito di Macron affronterà i prossimi giorni sarà oggetto di grande attenzione.

La riforma viene presentata come uno strumento di bilancio pubblico per controllare il deficit crescente: secondo l’ente francese di analisi delle pensioni, una crescita economica ottimistica dell’1,3% a lungo termine vedrebbe il deficit pensionistico raggiungere lo 0,5% del Pil entro il 2032, prima di chiudersi lentamente entro il 2043.

Sono state annunciate due nuove proteste per il 7 e l’11 febbraio.

(Theo Bourgery-Gonse | EURACTIV.fr)