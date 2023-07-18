Repubblica ceca: una Federazione europea per diventare attore globale

L’Europa sarebbe un attore di pari livello nel formato globale solo quando diventerà una federazione. Lo ha dichiarato il ministro ceco per gli Affari europei Martin Dvořák a EURACTIV.cz in un’intervista esclusiva.

“Il ruolo dell’UE nel mondo sta gradualmente crescendo, ma non è così forte come la sua popolazione e il suo potere economico suggerirebbero”, ha detto il ministro ceco.

“So che non è affatto popolare. Penso che una Federazione europea o degli Stati Uniti d’Europa metterebbe l’Europa in una posizione tale da essere un partner veramente alla pari nel gioco tra Cina, America o Russia e India”, ha aggiunto.

Dvořák è stato nominato ministro degli Affari europei nel maggio 2023.

Sebbene il governo ceco sia guidato dal primo ministro conservatore Petr Fiala (ODS, ECR), scettico sull’approfondimento dell’integrazione europea, Dvořák non fa mistero delle sue posizioni fortemente europeiste, cosa insolita nella sfera pubblica ceca.

Dvořák è un membro del Partito dei Sindaci e degli Indipendenti (STAN), attualmente non rappresentato in alcun partito politico europeo. Tuttavia, l’unico eurodeputato ceco dello STAN – Stanislav Polčák – è affiliato al gruppo del Partito Popolare europeo (PPE).

Parlando della riforma dell’UE e in particolare della rimozione dei veti dei Paesi dell’UE in alcune aree politiche dell’Unione, Dvořák non ha voluto esprimere chiaramente la sua posizione.

“Se mi definisco un federalista, allora questa sarebbe senza dubbio un’opzione possibile per me, ma, d’altra parte, so benissimo che la situazione politica non è ancora matura. A questo punto non so nemmeno se lo sarà mai”, ha detto.

Secondo Dvořák, il dibattito sull’UE in Repubblica ceca non è equilibrato e gli euroscettici dominano fortemente il discorso, mentre coloro che promuovono i vantaggi dell’UE vengono ostracizzati.

“Penso che nel dibattito nel nostro Paese manchi l’ala euro-ottimista o euro-positiva, ed è questo che voglio portare”, ha ammesso Dvořák.

Come già riportato da EURACTIV.cz, di recente la fiducia nell’UE ha subito un brusco calo, che probabilmente non è legato alla situazione economica, poiché era ancora bassa anche quando l’economia era in condizioni migliori.

(Dávid Pásztor, Aneta Zachová | EURACTIV.cz)