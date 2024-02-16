Repubblica ceca: l’industria dell’acciaio non è pronta per la decarbonizzazione

Secondo gli esperti, l’industria siderurgica ceca non è preparata alla decarbonizzazione, non solo dal punto di vista tecnologico ma anche da quello finanziario, rendendo difficile l’attuazione dei piani europei.

Gli esperti, intervistati dall’Agenzia di stampa ceca (CTK), concordano anche sul fatto che lo Stato non dispone di elettricità verde, idrogeno e altre risorse, tutti elementi necessari per soddisfare i piani dell’UE per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050.

Esistono opzioni per la produzione di acciaio a basse emissioni, tra cui la sostituzione del coke con l’idrogeno come agente riducente o la produzione di acciaio da rottami in un forno elettrico ad arco.

Tuttavia, non c’è abbastanza rottame per soddisfare tutta la domanda. Il processo di produzione richiede grandi quantità di elettricità, il cui prezzo è aumentato enormemente negli ultimi anni, ha dichiarato a CTK Daniel Urban, presidente dell’Unione Ceca dell’Acciaio.

Il governo di Petr Fiala (ODS) ha deciso di aiutare l’industria alle prese con il caro-elettricità pagando quest’anno per suo conto parte della tassa sulle energie rinnovabili.

Per quanto riguarda l’idrogeno, la Strategia ceca 2021 stabilisce che la verifica operativa dell’uso dell’idrogeno nell’industria dovrebbe iniziare tra il 2026 e il 2030.

Tuttavia, le acciaierie ceche non prevedono di introdurre la produzione di acciaio all’idrogeno prima del 2035. Secondo Urban, non è realistico farlo prima perché la Repubblica Ceca e altri Stati membri dell’UE non dispongono di idrogeno proprio. Se questa risorsa verrà utilizzata nella Repubblica Ceca, molto probabilmente sarà importata.

Secondo Oldrich Sklenar, analista dell’Associazione ceca per gli affari internazionali, lo Stato dovrebbe sviluppare un piano per identificare quali industrie sono di interesse pubblico e in che misura, e come affrontare il loro futuro sostegno, se necessario. Questo sostegno dovrebbe concentrarsi principalmente sugli investimenti per ridurre le emissioni o l’intensità energetica, ad esempio. I proventi dello scambio di crediti di carbonio potrebbero essere utilizzati a questo scopo, ha dichiarato a CTK.

La transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio richiederà acciaio decarbonizzato, sia per la produzione di veicoli da trasporto che per la costruzione di infrastrutture, ha affermato Sklenar. “Non ci aiuteremo acquistando acciaio dall’estero perché la produzione estera di solito produce più emissioni… Da questo punto di vista, è auspicabile che la produzione continui in patria, insieme al sostegno per la sua decarbonizzazione”, ha affermato.

(Ondřej Plevák | Euractiv.cz)

Leggi qui l’articolo originale.