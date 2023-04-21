Renew Europa rischia di non avere una delegazione spagnola al Parlamento Ue

I sondaggi sfavorevoli e lo scioglimento del partito di centro-liberale Ciudadanos, che ha otto dei nove seggi della delegazione spagnola del gruppo Renew Europe, potrebbero portare la delegazione spagnola a scomparire dopo le prossime elezione europee nel 2024.

Ciudadanos è stata la terza forza politica spagnola nel 2019, quando ha ottenuto il 15,86% dei voti alle elezioni nazionali e il 12,17% alle europee. Oggi è crollato nei sondaggi, attestandosi sul 2%.

La delegazione spagnola di Renew Europe è composta da nove eurodeputati: sette di Ciudadanos, un indipendente, già parte di Ciudadanos, e uno del Partido Nacionalista Vasco (Pnv).

Stando ai sondaggi attuali, Ciudadanos rischia di perdere tutti i seggi al Parlamento europeo, il che significa che se la tendenza attuale dovesse persistere, la delegazione spagnola di Renew rimarrebbe con un solo eurodeputato, anche se ciò dipenderà anche dai risultati elettorali del partito regionale Pnv.

Lo svuotamento di Ciudadanos

In vista delle elezioni regionali e comunali del 28 maggio, negli ultimi mesi gli eletti e i candidati di Ciudadanos hanno gradualmente abbandonato la nave per aderire al Partido Popular (Ppe).

Finora, 56 dirigenti e candidati eletti, tra cui consiglieri, deputati regionali e nazionali (e il loro personale politico), hanno lasciato il partito. Tra questi, due deputati nazionali, tre senatori e il vicepresidente della regione di Murcia.

Questa svolta ha raggiunto livelli così critici che lo staff di Ciudadanos sta avendo problemi a processare tutte le richieste di dimissioni, come hanno dichiarato fonti interne a El Pais.

Renew Europe esprime fiducia

Il presidente di Renew, Stéphane Séjourné, “riconosce” la crisi ma ha “totale fiducia” nella capacità di Ciudadanos di superarla, ha dichiarato a Euractiv un portavoce del gruppo, che ha anche sottolineato la convinzione di Renew sulla necessità di un partito centrista in Spagna.

Il partito è stato sottoposto a un’importante ristrutturazione, che comprende un cambio di leadership, un rinnovamento del programma e un processo consultivo, che Renew confida possa aiutare il partito a rimettersi in carreggiata. Finora, però, i sondaggi rivelano il contrario.

“Dopo questo processo, crediamo che Ciudadanos possa farcela”, ha dichiarato un portavoce di Renew, pur riconoscendo che “il problema è che abbiamo poco tempo e due tornate elettorali, a maggio e a dicembre”.

“Abbiamo lavorato fin dal primo giorno facendo il meglio che sapevamo, ed è quello che continueremo a fare, (…) con un forte senso della democrazia europea e di ciò che è meglio per il nostro Paese”, ha dichiarato a Euractiv l’europarlamentare di Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa, sottolineando l’importanza del centrismo nell’evitare che gli schieramenti estremi dello spettro politico raggiungano il potere.

“Spero che ci siano cittadini che, al di là del momento, invece di votare con la pancia, pensino al valore aggiunto di Ciudadanos nella politica spagnola ed europea”, ha aggiunto Pagazaurtundúa.

Una montagna russa di emozioni e ideologie

Ciudadanos è stato fondato nel 2006 in Catalogna come nuova forza per combattere la deriva sempre più nazionalista dei partiti catalani di centro-destra e repubblicani, riporta Público.

Il partito, all’epoca guidato da Albert Ribera, si è presentato per la prima volta alle elezioni regionali catalane. Pur non avendo un’ideologia chiara, condusse la sua campagna elettorale all’insegna dei “valori di libertà, uguaglianza, giustizia e bilinguismo”, prendendo le distanze dal “classico schema bipartitico sinistra-destra” – una mossa che gli valse tre seggi.

Dopo un tentativo fallito di entrare nella politica nazionale nel 2008, il partito ha cercato di entrare nel Parlamento europeo tramite un accordo di coalizione con l’estinto partito euroscettico paneuropeo di estrema destra Libertas nel 2009, che ha causato una crisi interna accompagnata da un’ondata di dimissioni.

Negli anni successivi, Ciudadanos ha consolidato la sua posizione centrista ed è cresciuto esponenzialmente, ottenendo cinque seggi al Parlamento europeo nel 2014 e 40 alle elezioni nazionali dell’anno successivo.

Con un risultato così buono, Ciudadanos ha provato a dare vita ad un governo con i socialisti (Psoe), ma alla fine ha preso una piega di destra stringendo un patto con il Partido Popular (Ppe). Il partito si è spinto fino a cancellare ogni nozione di socialismo dal suo programma, abbracciando invece il liberalismo, come riporta Público.

E i numeri continuavano a crescere. A maggio 2018, Ciudadanos ha raggiunto il 22,4% dei sondaggi, ponendo il partito in un testa a testa con il Pp per la guida del Paese.

Una serie di scandali per corruzione che hanno coinvolto il Pp, sostenuto da Ciudadanos, e il crescente allineamento del partito con l’estrema destra di Vox (Ecr) hanno spinto parte della leadership a mollare. Ma lo spostamento a destra del partito ha funzionato e ha permesso al partito di ottenere 57 seggi in parlamento nell’aprile 2019.

Dopo diversi tentativi falliti di formare un governo con il Psoe – cosa che Ciudadanos aveva detto che non avrebbe mai fatto durante la campagna elettorale – le nuove elezioni di novembre hanno visto i sondaggi crollare al 10% dei voti, facendo perdere ulteriormente credibilità al partito.

Dopo il cambio di leadership, il partito ha cercato di trovare il suo posto nel panorama politico spagnolo. Tuttavia, sembra che i suoi sforzi saranno vanificati dal risultato previsto per le prossime elezioni: il 2%.

