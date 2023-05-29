Regno Unito e India rafforzano la cooperazione su scienza e tecnologia

Il ministro degli Esteri inglese Lord Ahmad sarà in visita in India, dal 27 al 31 maggio, per accelerare i legami scientifici e tecnologici tra i due Paesi.

Sulla base delle ambizioni della Roadmap 2030 per le relazioni future tra India e Regno Unito, Lord Ahmad incontrerà alti ministri e funzionari indiani, tra cui il ministro degli Esteri Vinay Mohan Kwatra, il ministro degli Affari esteri Subrahmanyam Jaishankar, il ministro dell’Interno Ajay Kumar Bhalla e lo Sherpa del G20 Amitabh Kant.

“Il Regno Unito e l’India sono partner fidati, uniti dall’unico ponte vivente che collega strettamente i nostri Paesi e i nostri popoli”, ha dichiarato Ahmad.

“Sulla base della Roadmap 2030 per le relazioni future tra India e Regno Unito, stiamo approfondendo la nostra collaborazione nel campo della scienza e della tecnologia, portando nuove innovazioni a entrambe le nostre nazioni”, ha aggiunto.

La visita avviene mentre il Regno Unito e l’India continuano a fare progressi verso un accordo di libero scambio “reciprocamente vantaggioso”, che rafforzerebbe le loro attuali relazioni commerciali, del valore di 36 miliardi di sterline nel 2022, secondo i dati del ministero degli Esteri britannico.

(Sofia Stuart Leeson | EURACTIV.com)