Rama sostiene Erdoğan in vista delle elezioni turche

Il primo ministro albanese Edi Rama ha espresso un forte sostegno al presidente turco in carica Recep Tayyip Erdoğan, pochi giorni prima delle elezioni presidenziali.

L’intervento di Rama indica gli equilibri geopolitici della regione, con la vicina Grecia che osserva attentamente gli sviluppi alla luce delle sue questioni ancora aperte con Ankara.

Erdoğan è al potere da 20 anni, ma il voto di domenica (14 maggio) potrebbe vedere la fine di questo periodo, dato che gli ultimi sondaggi lasciano intravedere la possibilità di una sfida senza precedenti al suo governo.

L’Albania e la Turchia intrattengono da tempo buone relazioni: quest’ultima ha investito in modo significativo in Albania e ha fornito aiuti e assistenza alla ricostruzione dopo il terremoto del 2019 che ha colpito Durazzo e la contea di Tirana, causando 51 morti e migliaia di senzatetto.

La Turchia è stata anche uno dei primi paesi a offrire vaccini alternativi in un momento in cui l’UE non aveva ancora deciso per l’acquisto comune dei vaccini anti Covid-19. Questo ritardo è stato fortemente criticato da Rama, che lo ha definito un “errore vergognoso”.

“In ogni discorso, dite di aiutare i Balcani a stare con noi e a non avere interferenze da parte di attori terzi, ma per i vaccini, la Serbia si è rivolta alla Cina e alla Russia, noi siamo corsi in Turchia, e senza Erdoğan, avremmo più vittime questa è la realtà, spero che l’Europa impari la lezione”, ha detto Rama nel 2022.

Nel messaggio di martedì Rama, ha descritto il presidente turco come un buon amico degli albanesi nei momenti difficili, come durante il terremoto o la pandemia, aggiungendo che è stato uno dei primi a riconoscere l’indipendenza del Kosovo.

“La Turchia sta affrontando una tornata elettorale di grande importanza, non solo per i Balcani e l’Europa. È indubbiamente dovere del popolo turco scegliere il leader e il governo che desidera. Nessuno può e sa farlo meglio di loro, ma nel rispetto di ciascuno di loro, voglio esprimere la massima considerazione per il presidente Erdoğan”, ha detto Rama.

L’Albania ha anche acquistato tre droni Bayraktar di fabbricazione turca dalla Turchia nel 2022.

“Abbiamo firmato un contratto di esportazione con l’Albania, un Paese con cui abbiamo camminato fianco a fianco per secoli e con cui condividiamo forti legami storici, culturali e umanitari”, ha dichiarato l’anno scorso l’amministratore delegato dell’azienda turca di droni, riferendosi ai circa 600 anni in cui l’Albania è stata sotto il dominio ottomano.

Il commento ha scatenato la rabbia dell’ex primo ministro albanese Sali Berisha, che ha dichiarato a EURACTIV: “La Turchia è senza dubbio un amico, un partner, ma con una dottrina di neo-ottomanismo che non accetterò”.

Anche la Grecia non ha gradito l’accordo. Parlando in una conferenza stampa a Tirana con il suo omologo albanese Olta Xhaçka, il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias ha sottolineato la presenza di forze revisioniste che “vogliono farci tornare ad altri tempi e percezioni e influenzare i Balcani occidentali”.

“Il loro obiettivo non è solo la cooperazione, ma la creazione di zone di influenza che non sono nemmeno coerenti con l’acquis europeo, né con la prospettiva europea né con i valori europei”, ha dichiarato Dendias.

Una sfida per la vicina Grecia

La Grecia, chiamata a sua volta alle urne il prossimo 21 maggio, guarda alle elezioni turche con il fiato sospeso e molta cautela, ma senza prendere posizione.

Durante l’ultimo mandato di Erdogan, le relazioni greco-turche hanno toccato il minimo storico, fino a quando il terremoto dello scorso aprile non ha attenuato le tensioni.

La disputa su diverse questioni nel Mar Egeo rimane aperta e irrisolta, ma per ora hanno prevalso la diplomazia e la calma.

Leggete anche: L’UE esprime preoccupazione per i “commenti ostili” della Turchia nei confronti della Grecia.

Il principale candidato dell’opposizione alla presidenza della Turchia, Kemal Kılıçdaroğlu, martedì scorso ha promesso un’inversione di rotta in politica estera.

“Vivremo in pace con tutti i nostri vicini. Come diceva Kemal Atatürk, “pace nel Paese, pace nel mondo”, ha sottolineato il candidato.

Secondo l’analista tedesco Günter Seufert, responsabile del CATS (Centro per gli studi turchi applicati) presso il think tank Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Kılıçdaroğlu applicherà un approccio più favorevole all’UE, poiché terrà conto dell’importanza fondamentale dell’UE per lo sviluppo dell’economia turca.

“Poiché la democratizzazione dello Stato è nel suo stesso interesse, una serie di conflitti con l’UE verrebbero risolti. E poiché non teme le richieste dell’UE per una maggiore democrazia, non c’è motivo di appoggiarsi a Putin”, ha dichiarato alla rivista greca Ta Nea.

Ha aggiunto che l’opposizione rivendicherà gli interessi della Turchia nell’Egeo e nel Mediterraneo orientale, ma lo farà “attraverso canali diplomatici e sarà aperta ai negoziati”.

Atene non ha visto di buon occhio il “riavvicinamento” tra Albania e Turchia sotto Rama.

In un’intervista rilasciata a EURACTIV nel dicembre 2022, Berisha – considerato più vicino ad Atene – ha rivelato che Ankara ha fatto un “intervento molto forte” per bloccare un accordo sui confini marittimi tra Albania e Grecia nel 2009.

Leggete anche: Berisha: La Turchia “intervenne” nell’accordo marittimo Grecia-Albania del 2009

Arretramento democratico

Rama, nel suo discorso di sostegno, ha affermato che sotto Erdoğan “la visione, il coraggio e il duro lavoro hanno trasformato la Turchia negli occhi di tutto il mondo in un fantastico modello di progresso”.

Tuttavia, sotto il governo di Erdoğan, il Paese ha registrato un significativo arretramento democratico. Secondo Freedom House, la Turchia ha subito un calo in tutti i settori, passando da “parzialmente libera” nel 2015 a “non libera” negli ultimi anni.

Inoltre, il governo di Ankara è noto per essere uno dei principali carcerieri di giornalisti al mondo e ha continuato a scendere nell’Indice mondiale della libertà di stampa di Reporters Without Borders.

Il Paese ha registrato un calo significativo anche nell’Indice di percezione della corruzione di Transparency International, raggiungendo il minimo storico di 36 punti su 100 nel 2022.

La Turchia è stata condannata anche per aver chiesto ad altri Paesi di espellere i presunti membri di FETÖ, così è denominato dal governo turco il movimento di Fethullah Gülen, incolpato del fallito colpo di Stato del 2016.

In passato, la Turchia ha fatto leva sui legami con l’Albania e il Kosovo per reprimere i presunti seguaci di Gülen, riuscendo ad ottenere l’estradizione potenzialmente illegale di alcuni seguaci e incursioni nelle scuole del movimento.

Secondo Erdoğan, la Turchia ha investito 3,5 miliardi di euro in Albania attraverso 600 aziende che impiegano più di 15.000 persone e nel 2022 ha invitato l’Albania a opporsi al movimento di Gülen.

“Una condizione preliminare al nostro sostegno e alla nostra fratellanza”, ha detto Erdoğan, “è il vostro impegno nella lotta contro FETÖ”.

Questi casi di estradizione, che hanno coinvolto più di 100 persone, sono stati descritti dai relatori delle Nazioni Unite come “rapimenti extraterritoriali”, “rimpatri forzosi” e “sparizioni forzate”.

Rivolgendosi ai critici di Erdoğan, Rama ha detto che la sua leadership su questioni come gli approvvigionamento di grano dall’Ucraina e la sua posizione sul terrorismo locale e internazionale “sono beni preziosi da considerare per tutti coloro che domenica prossima decideranno chi guiderà la Turchia”.

“Per me personalmente, il presidente Erdogan non è solo un buon amico in giorni difficili, ma anche un leader politico molto speciale perché dice quello che fa e fa quello che dice”, ha aggiunto Rama.

In questa fase della storia turca e in questo mondo imprevedibile, l’inflessibilità è esattamente ciò di cui aveva e ha bisogno un Paese come la Turchia, ha detto Rama, aggiungendo: “Che il 14 maggio deve decidere tra la difficoltà di andare avanti e la facilità di tornare indietro!”.

Gli albanesi voteranno lo stesso giorno per eleggere sindaci e consiglieri nelle elezioni locali, con il partito di Rama attualmente in testa ai sondaggi nella capitale Tirana e nella maggior parte dei comuni.

(Alice Taylor | Exit.al – con il contributo di Sarantis Michalopoulos | EURACTIV.com)