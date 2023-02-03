Qatargate: revocata ufficialmente l’immunità a Tarabella e Cozzolino

Il Parlamento europeo ha votato giovedì la revoca delle immunità dell’eurodeputato belga Marc Tarabella e dell’eurodeputato italiano Andrea Cozzolino; entrambi potranno presentarsi davanti alla giustizia belga.

Martedì scorso, la Commissione giuridica del Parlamento europeo (Juri) ha approvato all’unanimità le relazioni che raccomandano la revoca dell’immunità dell’eurodeputato belga Marc Tarabella e dell’eurodeputato italiano Andrea Cozzolino.

Giovedì, le relazioni sono state votate dal Parlamento riunito in plenaria per alzata di mano.

Durante la sessione, Tarabella non era seduto tra le fila del suo gruppo politico, i Socialisti e Democratici (S&D). Il belga, così come l’italiano Cozzolino, sono diventati recentemente membri non iscritti del Pe. Mentre Cozzolino ha deciso di autosospendersi quando il gruppo gliel’ha chiesto, Tarabella si è rifiutato ed è stato infine escluso.

Tarabella si è sempre dichiarato favorevole alla revoca, spiegando di non volersi “nascondere dietro l’immunità”. Durante le votazioni, anche lui ha alzato la mano a favore della proposta. Dopo il voto, ha dichiarato ai giornalisti che, pur volendo parlare con la stampa, ha deciso di non farlo “per rispetto del processo giudiziario”.

“Ovviamente ricordo che sono innocente in questo caso”, ha aggiunto prima di ribadire che avrebbe parlato con la giustizia prima di parlare con la stampa.

Ora che l’immunità è stata revocata, i due eurodeputati saranno ascoltati dalla giustizia belga.

Da quando è scoppiato lo scandalo, entrambi si sono dichiarati innocenti.

Una volta che la decisione sarà comunicata formalmente ai due eurodeputati e alle autorità belghe competenti, la procedura di rinuncia, iniziata a gennaio, sarà completata.

La procedura di rinuncia richiede normalmente mesi, ma il Parlamento si è mosso rapidamente in entrambi i casi. La richiesta di revoca dell’immunità di Tarabella e Cozzolino è stata emessa dal Procuratore federale presso la Procura federale belga il 28 dicembre e trasmessa al Parlamento il 30 dicembre.

Le accuse contro Tarabella e Cozzolino potrebbero portare alla loro condanna per “corruzione pubblica”, “partecipazione a un’organizzazione criminale” e “riciclaggio di denaro”, ha riferito giovedì L’Echo.

L’eurodeputata Manon Aubry (sinistra), relatrice di entrambi i rapporti, ha twittato di essere felice di questa decisione, ma che mentre “la giustizia va avanti”, “la risposta politica rimane in stallo”. Ancora una volta, ha chiesto riforme drastiche e immediate per affrontare la corruzione, accusando alcuni di cercare di “nascondere la polvere sotto il tappeto”.

In un comunicato stampa, sostiene che le “ambiziose proposte della risoluzione” adottata a dicembre sono state “calpestate”, poiché il piano d’azione della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola riprende solo quattro delle quindici misure adottate quasi all’unanimità.

“Sono scomparsi elementi essenziali come l’accelerazione dell’istituzione di un’autorità etica indipendente, la creazione di una commissione speciale o l’obbligo di pubblicare l’origine delle proposte di emendamento suggerite dalle lobby. Le misure che sono state mantenute sono progressi minori che sono ben lungi dall’essere sufficienti”.

I francesi sostengono che queste misure implicano un “autocontrollo da parte degli eurodeputati”, si basano su “strumenti carenti” come il registro della trasparenza e il comitato consultivo sul codice di condotta, e non hanno “alcun calendario di attuazione”.

(Anne-Sophie Gayet | EURACTIV.com)