Qatargate: Panzeri potrebbe fare nomi di eurodeputati tedeschi e francesi

Antonio Panzeri, la presunta mente dello scandalo Qatargate, potrebbe fornire alla giustizia belga nuovi nomi di eurodeputati di nazionalità tedesca, francese e italiana. A dichiararlo lunedì, l’avvocato dell’europarlamentare greca Eva Kaili, ancora in carcere.

“Stanno arrivando messaggi e notizie secondo cui fornirà i nomi di eurodeputati di Germania, Francia, Italia e Belgio. Per quanto riguarda i greci, non posso escludere nulla, soprattutto perché è un periodo pre-elettorale”, ha dichiarato l’avvocato Michalis Dimitrakopoulos al canale televisivo Kontra in un’intervista.

Panzeri ha fatto un accordo con la giustizia belga per parlare e descrivere i dettagli dello scandalo in cambio di una sentenza più morbida. Martedì, testimonierà per la prima volta dopo che l’accordo con le autorità belghe è stato siglato.

Ma per Dimitrakopoulos, Panzeri ha fatto una mossa ad alto rischio: “Gli hanno detto che rimarrà in carcere per un anno, ma che darà loro i nomi che vogliono”, ha detto, lasciando intendere che Panzeri sia manipolato politicamente.

“Ora è completamente inaffidabile, e tutto ciò che gli interessa è salvare sua moglie e sua figlia, e qualsiasi cosa gli diano, lui firmerà”, ha aggiunto l’avvocato greco.

Dimitrakopoulos ha anche previsto che l’accordo stipulato da Panzeri con le autorità belghe “crollerà” a un certo punto perché “ci saranno forti reazioni da parte delle persone che Panzeri accuserà”.

Ha detto che due europarlamentari sono già contro di lui – Marc Tarabella e Andrea Cozzolino – e ci si aspetta che rivelino cose contro Panzeri, che lui stesso ha finora nascosto. “Quindi, in questo caso l’accordo crollerà”, ha detto.

Una fonte vicina alla vicenda ha dichiarato a EURACTIV che, secondo l’accordo, Panzeri deve dire tutta la verità alle autorità giudiziarie belghe e non nascondere nulla. Se non lo farà, non solo “romperà l’accordo”, ma sarà anche accusato di “influenzare il corso della giustizia”.

Perché il silenzio sull’Arabia Saudita?

Riferendosi al discorso di Eva Kaili al Parlamento europeo, in cui ha elogiato il Qatar per i progressi in materia di diritti del lavoro, Dimitrakopoulos ha detto che c’è stato un malinteso.

Kaili aveva detto che il Qatar è “all’avanguardia nei diritti del lavoro”:

“La Coppa del Mondo di oggi dimostra come la diplomazia sportiva possa realizzare una trasformazione storica di un Paese con riforme che hanno ispirato il mondo arabo. L’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) ha dichiarato che il Qatar è un paese all’avanguardia in materia di diritti del lavoro”.

Secondo Dimitrakopoulos, Kaili ha semplicemente inserito una citazione dell’Oil nel suo discorso e ha confrontato i progressi del Qatar in materia di diritti del lavoro con quelli di altri Paesi del Golfo.

“Ha solo sottolineato i progressi del Qatar in materia di diritti del lavoro rispetto al Kuwait (…) e al Paese preferito di alcuni deputati (…) l’Arabia Saudita”.

“Sapete cosa sta succedendo ai diritti del lavoro in Arabia Saudita? Qualche eurodeputato, che ora crocifigge Kaili, ha mai fatto un confronto tra l’Arabia Saudita e il Qatar? Gli interessi e le lobby sono enormi”, ha concluso Dimitrakopoulos.

(Sarantis Michalopoulos | EURACTIV.com)