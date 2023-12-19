Putin aspetta Trump per negoziare sull’Ucraina senza l’UE

Il presidente russo Vladimir Putin sta aspettando le elezioni americane del 2024, sperando di poter negoziare con Donald Trump il futuro della guerra Russia-Ucraina senza il coinvolgimento di alcun Stato europeo, ha dichiarato il presidente ceco Petr Pavel.

Nel frattempo, la Finlandia, la cui adesione alla NATO è stata fortemente criticata da Mosca, ha concesso alle forze armate statunitensi l’accesso illimitato alle strutture militari vicino al confine con la Russia.

“Il Presidente Putin ha detto chiaramente che non si può parlare di colloqui di pace fino all’esito delle elezioni negli Stati Uniti. Ha quindi chiarito che per lui il partner per eventuali negoziati non sono altri che gli Stati Uniti. Né alcuno dei principali Paesi europei”, ha dichiarato Pavel in un’intervista al sito Seznam Zprávy.

Pavel ha avvertito che se Donald Trump dovesse vincere le elezioni presidenziali statunitensi, Putin potrebbe tentare di negoziare con lui “indipendentemente da ciò che pensa l’Ucraina o il resto d’Europa”.

Secondo il presidente ceco, tali negoziati tra Putin e Trump potrebbero portare a “una sorta di compromesso che restituirà alla Russia lo status di attore chiave, e gli altri dovranno in qualche modo accettarlo”.

Pavel, che è stato a capo del comitato militare della NATO prima di diventare presidente ceco nel gennaio 2023, sostiene fortemente l’Ucraina ma appare piuttosto scettico su come si svilupperà l’attuale guerra della Russia nel Paese, affermando che il mondo dovrà presto affrontare “una nuova situazione”,

“Abbiamo molto da fare, perché l’evoluzione del conflitto in Ucraina dimostra che è molto probabile che l’anno prossimo si verifichino sviluppi significativi. E le indicazioni finora sono che non sarà nel senso migliore del termine come vorremmo”, ha detto il presidente ceco.

Le osservazioni di Pavel fanno eco a una dichiarazione rilasciata all’inizio del mese dal Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, che si aspettava “cattive notizie” dal fronte ucraino.

Donald Trump ha affermato che, se rieletto, avrebbe risolto la guerra in Ucraina entro 24 ore.

Da parte loro, gli analisti di Bruxelles ritengono che una vittoria di Trump indebolirà molto probabilmente la posizione dell’Ucraina e dovrebbe essere percepita come un campanello d’allarme per l’Europa per rafforzare la sua autonomia strategica nella difesa.

Il ministro della Difesa tedesco: L'Europa deve essere pronta alla guerra entro la fine del decennio L’Europa “potrebbe affrontare i pericoli” della Russia entro la fine del decennio e i Paesi dell’UE devono costruire le loro industrie della difesa per essere pronti, ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius in un’intervista pubblicata sabato su …

A livello politico, ad eccezione dei partiti di estrema destra, le principali forze politiche europee non hanno un canale di comunicazione aperto con Trump.

Tradizionalmente, i democratici statunitensi sono stati allineati con i liberali e il centro-sinistra dell’UE e i repubblicani statunitensi con il centro-destra dell’UE (PPE).

Tuttavia, con Trump al timone, i repubblicani statunitensi non hanno più i loro tradizionali amici del Partito Popolare Europeo. Sotto l’attuale leadership del PPE, tutte le relazioni con i repubblicani sono state congelate.

Questo isolamento include l’Unione Internazionale della Democrazia (IDU), che promuove politiche conservatrici in tutto il mondo e sostiene Trump, ha dichiarato recentemente a Euractiv una fonte di alto livello del PPE.

La Finlandia permette ai soldati statunitensi di avvicinarsi al confine russo

Nel frattempo, sul piano militare, Finlandia e Stati Uniti hanno firmato lunedì un accordo di difesa che consente alle forze armate statunitensi di avere accesso illimitato alle strutture militari vicino al confine tra Finlandia e Russia.

Il governo russo ha ripetutamente criticato l’adesione della Finlandia alla NATO, avvertendo che rischia di aggravare ulteriormente il conflitto.

Sebbene Putin abbia sottolineato che non è nell’interesse geopolitico di Mosca avere un conflitto con la NATO, in un’intervista alla televisione di Stato russa ha affermato che l’adesione della Finlandia alla NATO crea problemi.

“L’Occidente ha preso la Finlandia e l’ha trascinata nella NATO. Perché? Tutti i problemi che avevamo con la Finlandia sono stati risolti molto tempo fa. Non c’erano problemi, ma ora ce ne saranno”, ha detto domenica Putin.

L’accordo elenca 15 strutture e aree alle quali l’esercito statunitense avrà accesso illimitato e che potrà utilizzare per immagazzinare attrezzature militari e munizioni, tra cui quattro basi aeree, un porto militare e l’accesso ferroviario alla Finlandia settentrionale, dove l’esercito statunitense potrà utilizzare un’area per il deposito.

“L’accordo renderà la cooperazione e le operazioni più facili e veloci da organizzare in tempo di pace. Questo sarà fondamentale anche in tempi di crisi”, ha dichiarato il ministro degli Esteri finlandese Elina Valtonen all’annuncio dell’accordo la scorsa settimana.

Alcuni dei siti a cui gli Stati Uniti avranno accesso si trovano a poche ore di macchina dal confine con la Russia, attualmente chiuso a causa del presunto invio di richiedenti asilo da parte della Russia oltre il confine in quelli che le autorità finlandesi hanno definito “attacchi ibridi russi”.

La Finlandia non è l’unica a firmare un accordo di questo tipo con gli Stati Uniti, poiché anche la Svezia ha firmato un accordo simile il 6 dicembre. L’accordo con Stoccolma consente alle forze statunitensi di accedere a 17 siti e strutture, tra cui quattro basi aeree, un porto e cinque campi militari.

A differenza della Finlandia, tuttavia, la Svezia sta ancora aspettando il via libera di tutti gli Stati membri della NATO per diventare membro.

Gli Stati Uniti hanno stretto accordi simili anche con Norvegia, Bulgaria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria ed Estonia, e anche il governo danese sta negoziando una cooperazione simile con gli Stati Uniti.

La presenza statunitense in Finlandia potrebbe essere resa permanente, ma al momento non ci sono piani in tal senso, secondo il governo finlandese.

Tuttavia, l’accordo stabilisce che la Finlandia non permetterà che armi nucleari, armi biologiche o mine antiuomo siano immagazzinate o trasportate sul territorio finlandese.

