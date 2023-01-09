Prezzi del carburante alle stelle, in corso le indagini per speculazione

Sale vertiginosamente iI prezzo del carburante. In questi giorni la benzina è arrivata a costare fino a 2,5 euro in autostrada. I prezzi sono particolarmente alti in Sicilia, Sardegna e nelle isole minori come le Eolie (ME).

In Italia, il prezzo alla pompa di benzina, diesel e gpl è dato dalla somma di tre componenti: costo netto del carburante, l’accisa fissa, l’iva del 22%. Da gennaio 2023, l’accisa è tornata a pesare quasi il 55% sul costo finale, compreso di Iva, di benzina e diesel.

La causa è in parte da attribuire al fatto che il governo Meloni non ha rinnovato lo sconto sulle accise introdotto dal governo Draghi, che a marzo 2022 aveva introdotto uno sconto sulle accise dei carburanti con l’obiettivo di calmierare il prezzo alla pompa di benzina, diesel, gpl e metano auto. Tolto lo sconto, che è costato allo Stato milioni di euro, i prezzi sono automaticamente saliti.

A peggiorare la situazione e far aumentare i prezzi sembrano essere subentrati fenomeni speculatori da parte dei rivenditori.

Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti, ha parlato apertamente di speculazione sul prezzo della benzina e ha aggiunto, per quanto riguarda le accise: “Parleremo con il presidente del Consiglio, (…) c’è qualcuno che fa il furbo”.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha chiesto un monitoraggio costante dei prezzi e ha annunciato che incontrerà le associazioni di consumatori la prossima settimana, mentre il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha parlato di “speculazione” per i prezzi oltre i 2 euro al litro e ha annunciato un intervento del governo per calmierare i prezzi.

Fonti del Mef confermano all’Ansa che già lo scorso dicembre il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha dato mandato alla Guardia di Finanza di monitorare la situazione per evitare fenomeni speculativi sui prezzi del carburante su strade e autostrade. La prossima settimana dovrebbero essere resi noti i risultati dei controlli per verificare le ragioni dell’aumento dei prezzi e gli eventuali responsabili.

La Figisc, uno dei sindacati che rappresentano i benzinai in Italia, ha definito “fake news” le accuse di aver gonfiato il prezzo dei carburanti, sostenendo che l’aumento di prezzi è corrisposto esattamente all’aumento dell’accisa e dell’Iva.

Secondo il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, i prezzi dei carburanti in Italia sono tra i più alti d’Europa per via di una “tassazione abnorme” che svantaggia gli automobilisti italiani.

“Ci chiediamo se la premier Meloni abbia contezza di tali numeri e se intenda intervenire per evitare una nuova emergenza economica che avrà inevitabili pesanti effetti diretti e indiretti per famiglie e imprese”, ha aggiunto Truzzi.