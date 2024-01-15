Previsioni sulle elezioni UE: L’estrema destra consolida la terza posizione, la sinistra italiana guadagna terreno

Il gruppo di estrema destra Identità e Democrazia (ID) e il gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR) si posizionano rispettivamente al terzo e al quarto posto nelle intenzioni di voto e il blocco di destra mantiene una maggioranza di blocco, mentre Fratelli d’Italia perde tre seggi e l’Alleanza Verde-Sinistra italiana ne guadagna cinque, secondo le proiezioni di Euractiv di metà gennaio in vista delle elezioni europee di giugno.

Il gruppo ID consolida la sua posizione di terza scelta più votata in tutti gli Stati membri con il 12,5% e 93 seggi che lo renderebbero la terza forza in Parlamento.

L’estrema destra emerge come la forza più votata in Francia con il Rassemblement National di Marine Le Pen, nei Paesi Bassi con il PVV di Geert Wilders e in Austria con l’FPÖ.

L’ascesa di ID in Europa potrebbe cambiare la leadership dei gruppi: Francia, Germania e Paesi Bassi hanno superato la Lega come maggiori partiti nazionali, rispettivamente con 27, 21 e 12 seggi.

Secondo il sondaggio, la delegazione della Lega passerebbe da 22 a 8 eurodeputati, a favore di Fratelli d’Italia (ECR).

Una maggioranza di blocco di destra composta da ID, ECR, PPE, il primo partito ungherese Fidesz e l’estrema destra francese Reconquête prevale con 367 seggi, che insieme hanno già agito da disturbatori per l’adozione della discussa Legge sul ripristino della natura. Pertanto, in futuro la legislazione sull’ambiente potrebbe avere qualche difficoltà.

Parlando con EFE, partner di Euractiv, a Roma durante il fine settimana, il capo di S&D Iratxe García Pérez ha accusato il PPE di aver “normalizzato” l’estrema destra con conseguenze per i cittadini dell’UE.

Ha osservato che, oltre alla pericolosa ondata di estrema destra in Europa, il “fattore determinante [di queste conseguenze] è la politica delle alleanze dopo le elezioni” perché, sebbene finora “le tradizionali alleanze delle forze pro-europee siano state una realtà”, nel 2023 abbiamo visto “che il PPE sta aprendo le porte e normalizzando l’estrema destra”.

In un’intervista rilasciata a Euractiv nel settembre 2023, il segretario generale del PPE Thanasis Bakolassa ha dichiarato di prevedere una coalizione pro-UE con i socialisti, i verdi e i liberali, pur avvertendo che, dopo le elezioni, le politiche ambientali dovrebbero essere basate sul “pragmatismo”.

Il gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR) è la quinta forza in termini di seggi con 80 eurodeputati previsti, ma è il quarto gruppo in termini di voto popolare con il 10,9%, appena sopra il gruppo liberale di Renew, che ottiene il 10,3% e 84 seggi – un calo di 24 seggi dalle elezioni del 2019.

ECR è il gruppo più votato in Italia grazie a Fratelli d’Italia della Meloni, nonostante il partito abbia perso tre seggi rispetto alle proiezioni di dicembre, scendendo a quota 23.

Pur non riuscendo a partecipare alle elezioni del 2019, i recenti sondaggi sul Parlamento europeo in Italia suggeriscono che l’alleanza verde-sinistra “Alleanza Verde-Sinistra” supererebbe di poco la soglia del 4%, assegnando loro cinque seggi: tre ai Verdi/EFA e due al gruppo di sinistra.

Il Partito Democratico rimane stabile a 17 seggi.

Il gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D) guadagna un seggio in più, arrivando a 143, mentre è la forza più votata in quattro Paesi: Svezia, Lituania, Romania e Belgio.

Le voci che circolano sul Commissario per l’occupazione e i diritti sociali Nicolas Schmit, che possa essere il candidato dei socialisti dell’UE per prendere il posto di von der Leyen, e che lui stesso abbia dichiarato a Euractiv che “il mio nome circola” e che accetterebbe la posizione se gli venisse chiesto, potrebbero significare problemi per il suo collega, l’eurodeputato lussemburghese del partito socialista LSAP Marc Angel, soprattutto perché LSAP ha ottenuto solo un seggio nel 2019.

Tuttavia, Angel può tirare un sospiro di sollievo, poiché le proiezioni attuali assegnano al LSAP due seggi.

Il Partito Popolare europeo (PPE) perde un seggio, passando a 178, ma è la forza più votata in nove Paesi: Grecia, Bulgaria, Lettonia, Finlandia, Polonia, Germania, Slovenia, Croazia e Spagna.

L’unico partito nazionale affiliato al PPE con cambiamenti significativi rispetto alle proiezioni di dicembre è il Partito del Movimento Popolare (PMP) della Romania, che entra nuovamente in Parlamento dopo aver perso due seggi nelle proiezioni di dicembre.

Il gruppo di sinistra, sceso a 37 seggi rispetto ai 41 del 2019, è la forza più votata a Cipro e in Irlanda, il che potrebbe innescare un cambio di leadership se il Sinn Féin irlandese continuasse a salire, visto che ora è previsto che abbia sei deputati, rispetto a un solo seggio nel 2019.

Il partito leader dell’attuale gruppo è La France Insoumise, che dovrebbe ottenere sette seggi.

I Verdi/EFA contengono la loro caduta libera a 50 seggi, 24 in meno rispetto al 2019.

Qui l’articolo originale.

*Infografiche di Esther Snippe, Tobias Gerhard Schminke e Max Griera

(Max Griera | Euractiv.com)