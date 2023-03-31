Presidente del Parlamento Ue su Putin: “Dobbiamo essere pronti a tutto”

Dopo l’annuncio della Russia sul dispiegamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia, in un’intervista al canale televisivo rumeno Digi24 la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha dichiarato che “dobbiamo essere pronti a tutto”.

La presidente Metsola è stata eletta alla guida dell’Assemblea dell’Ue a gennaio 2022. Durante l’intervista, ha anche messo in guardia dai pericoli della crescente narrativa populista in Europa, in vista delle elezioni europee in programma nella primavera del 2024, affermando che i partiti politici tradizionali non devono ignorare gli elettori disillusi, ma lavorare per “contrastare questa narrativa”.

Nella sua intervista a Digi24, Metsola ha commentato il piano del presidente russo Vladimir Putin di dispiegare armi nucleari in Bielorussia, ai confini della Nato.

Si tratta “essenzialmente di un’escalation dopo che la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto internazionale, un messaggio senza precedenti ed estremamente forte. Dobbiamo essere pronti a tutto ed è qui che dobbiamo renderci conto che la guerra non sta finendo”, continueremo a rispondere fino a quando la Russia non si ritirerà dall’Ucraina.

Un’altra preoccupazione della Metsola, in particolare in vista delle elezioni europee del prossimo anno, è “un numero sempre maggiore di elettori che si sentono senza diritti, lontani”.

“Si potrebbe dire che forse i partiti politici tradizionali si sono abituati alla loro base di elettori e si sono rivolti a loro solo per lanciare messaggi, che si tratti della guerra, dell’impatto sociale ed economico di ciò che stiamo affrontando, dell’alta inflazione, eccetera”, ha aggiunto.

“Dobbiamo renderci conto che la cosa peggiore che possiamo fare è ignorare gli elettori disincentivati e non contrastare la narrazione [populista]”.

“Ma se sei in politica per fare la cosa giusta, devi assicurarti di andare oltre il titolo [populista] e spiegare come stai facendo la differenza nella vita delle persone, come puoi comunicare questo messaggio, come la politica è una forza per il bene comune”, ha aggiunto il capo del Parlamento europeo.

Nell’attuale Parlamento europeo, nonostante l’ascesa dei partiti di destra e populisti, Metsola ha affermato che “le maggioranze si sono formate nel centro costruttivo pro-europeo” – una formazione che, a suo dire, sarebbe in grado di “affrontare le sfide della migrazione, del clima, del digitale e qualsiasi altra cosa l’Unione europea si troverà ad affrontare nei prossimi anni”.

Alla richiesta di commentare le speculazioni dei media secondo cui potrebbe essere la candidata del Partito popolare europeo per la prossima presidenza della Commissione europea, Metsola ha risposto:

“Per me essere presidente del Parlamento non è solo un privilegio e un onore, ma anche un’enorme responsabilità. È un ruolo che prendo molto sul serio e che continuerò a svolgere fino alla fine del mio mandato. Dopodiché, mi candiderò per il mio seggio a Malta”.

(Oana-Carmen Zamfir | EURACTIV.com)