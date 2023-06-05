Premier olandese Rutte difende la politica migratoria dalle critiche del suo stesso partito

Il primo ministro olandese Mark Rutte (VVD/Renew) ha dovuto rispondere alle critiche dei membri del suo stesso partito, che gli hanno contestato la mancanza di un piano chiaro sulla crisi migratoria dei Paesi Bassi durante il congresso del partito di sabato, affermando di rimanere cauto per garantire “la stabilità del gabinetto” di governo.

I membri del partito di Rutte hanno contestato la gestione della crisi, e alcuni hanno persino dichiarato che accetterebbero la caduta dell’attuale gabinetto per risolvere la questione.

“Il numero di persone che arrivano nei Paesi Bassi deve davvero diminuire. Il nostro Paese non può far fronte a settantamila richiedenti asilo. Non possiamo”, ha dichiarato la leader parlamentare del VVD Sophie Hermans.

“Mark, sbrigati. Credo che i nostri ministri non possano andare in vacanza prima che ci sia un pacchetto serio”, ha aggiunto.

Rutte si è difeso sostenendo che la stabilità e la sopravvivenza dell’attuale gabinetto sono fondamentali per il partito. “Se avessi fatto prima, avrei corso rischi irresponsabili per la stabilità del governo”, ha dichiarato Rutte durante il congresso, secondo quanto riportato da NOS.

“Se lasciamo il governo ora, possiamo dimenticarci delle prossime elezioni. Non lo faremo”, ha aggiunto.

La politica migratoria del governo è in fase di stallo a causa di disaccordi all’interno della coalizione: mentre il VVD e il Christen-Democratisch Appél (PPE) sostengono un approccio più rigido, i partner della coalizione D66 (Renew) e ChristenUnie (CU/PPE) cercano di concentrarsi su una politica umana e di rispettare gli accordi internazionali.

“Siate onesti su ciò che funziona e non proponete piani duri che non funzionano”, ha detto sabato la leader del partito CU Mirjam Bikker ai suoi partner di coalizione durante un congresso di partito ad Apeldoorn.

“Quindi, governo: mettetevi al lavoro, fate accordi in Europa, lavorate su rotte sicure, soprattutto per i più vulnerabili, e fate accordi con i Paesi di origine”, ha aggiunto Bikker.

Proprio la settimana scorsa, Rutte ha ribadito la sua intenzione di visitare la Tunisia con il primo ministro italiano Giorgia Meloni (FdI/ECR) e il capo della Commissione Ursula von der Leyen per discutere un potenziale accordo sulla migrazione.

Rutte ha promesso durante il suo discorso che il gabinetto avrà un pacchetto di misure tangibili “in poche settimane”.

(Benedikt Stöckl | EURACTIV.com)