Predatorgate: l’opposizione insorge contro il premier greco

Il principale partito di opposizione di sinistra, Syriza, e i socialisti greci hanno attaccato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, dopo le rilevazione di Euractiv sulle indagini avviate dal procuratore Ue sull’uso del software spia illegale Predator.

In un comunicato, Syriza ha affermato che l’intervento del procuratore dell’Ue per “l’esportazione illegale del software spia con l’autorizzazione del governo da parte dello stretto collaboratore di Mitsotakis, Smyrlis, ma anche l’ampia evasione fiscale e il tentativo di frode fiscale da parte delle aziende coinvolte, impediscono a Mitsotakis di insabbiare lo scandalo”.

“I margini per coloro che hanno smantellato lo Stato di diritto si stanno restringendo. Dopo le elezioni del 21 maggio, niente e nessuno sarà lasciato all’oscuro”, ha aggiunto l’opposizione.

Sulla stessa linea, i socialisti greci (Pasok) hanno dichiarato che, in seguito al rapporto di Euractiv, il danno all’immagine e alla credibilità internazionale del Paese “è in costante aumento”.

Martedì Euractiv ha riferito che la Procura europea (Eppo) ha avviato un’indagine sull’uso del software spia illegale Predator in uno scandalo di intercettazioni che ha scosso la politica greca.

L’indagine si è concentrata sull’esportazione illegale del software spia Predator dalla Grecia a Paesi dell’Asia, dell’Africa e di altre parti del mondo, nonché sulle accuse di evasione fiscale da parte delle società coinvolte nel cosiddetto Predatorgate.

Contattato da EURACTIV, un portavoce di Eppo si è rifiutato di confermare o negare l’esistenza di un’indagine in corso.

“Come regola generale, non commentiamo le indagini in corso, né confermiamo pubblicamente i casi su cui stiamo lavorando. Questo per non mettere a rischio le procedure in corso e il loro esito”, ha dichiarato il portavoce a Euractiv.

“Ogni volta che potremo dire qualcosa su una qualsiasi delle nostre indagini, lo faremo in modo proattivo”, ha aggiunto il portavoce.

(Sarantis Michalopoulos | EURACTIV.com)