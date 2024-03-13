Portogallo: il premier uscente chiede stabilità

Il prossimo governo dovrebbe servire il suo mandato fino alla fine, ha dichiarato il primo ministro uscente António Costa, chiedendo “stabilità legislativa”.

“Penso che le legislature debbano essere completate. Penso che sia stato un importante vantaggio competitivo per il Portogallo avere avuto legislature stabili”, ha dichiarato Costa ai giornalisti al termine della sessione mattutina della seconda riunione annuale delle Agende di Mobilitazione, tenutasi all’Europarque di Santa Maria da Feira.

Costa ha detto di sperare che l’instabilità della legislatura che si sta concludendo non diventi il nuovo standard e che il Paese torni alla “stabilità delle legislature”.

Ha rifiutato di commentare la posizione del Partito socialista (PS/S&D) su un nuovo bilancio statale, affermando che la decisione spetta all’attuale leader socialista, Pedro Nuno Santos.

“Non c’è niente di peggio di qualcuno che non è più al volante che dà pareri su chi è ora responsabile della guida”, ha detto António Costa, aggiungendo che ha avuto il grande onore di guidare il PS per nove anni, ma quella fase della sua vita “è finita”.

Commentando la performance del partito di estrema destra Chega (Basta) alle elezioni parlamentari, Costa ha detto che è necessario riflettere e capire le cause di questo comportamento elettorale.

“Molti non avrebbero detto che sarebbero stati questi i risultati, e dobbiamo capire quali sono le cause profonde che fanno sì che un milione di persone si rendano conto di dover votare per questa alternativa politica”, ha detto, assumendosi la responsabilità dei risultati elettorali.

(José Duarte Neves | Lusa.pt)

Leggi qui l’articolo originale.