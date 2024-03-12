Portogallo: il ministro delle Finanze uscente spera che il nuovo governo preservi la stabilità

Lunedì, il ministro delle Finanze uscente, Fernando Medina, ha dichiarato che le agenzie di rating non hanno alcun motivo di preoccuparsi della futura stabilità finanziaria del Portogallo, auspicando che l’Alleanza Democratica di centro-destra, che ha ottenuto una vittoria risicata alle elezioni di domenica, rispetti il suo “impegno” sulla stabilità delle finanze.

Parlando alla stampa portoghese a Bruxelles il giorno dopo le elezioni, ha sottolineato che “è importante garantire la continuità della politica di stabilità delle finanze pubbliche e la continuità della riduzione del debito pubblico”.

“La coalizione […] che ha vinto le elezioni di ieri [domenica] ha iscritto nel suo programma e come obiettivo fondamentale il mantenimento della credibilità delle finanze pubbliche e della credibilità internazionale dello Stato portoghese e non c’è motivo per cui questo impegno non debba essere preso sul serio, in Portogallo e all’estero dalle agenzie di rating”, ha detto Medina, aggiungendo che “ciò che mi sembra sempre decisivo è la volontà politica che esiste nel nostro Paese”.

“L’impegno del partito che ha vinto le elezioni […] è quello di risanare le finanze pubbliche e sono sicuro che lo rispetterà, quindi non vedo alcun motivo per cui la DBRS o qualsiasi altra agenzia debba temere il futuro della governance del nostro Paese”, ha aggiunto Medina.

Lunedì scorso, l’agenzia di rating DBRS ha avvertito che un parlamento bloccato e un governo instabile potrebbero ostacolare l’attuazione del piano di ripresa e resilienza e non ha escluso elezioni anticipate.

In un’analisi visionata da Lusa, l’agenzia di rating sottolinea che i risultati delle elezioni generali di domenica suggeriscono uno scenario complicato per la governabilità e la stabilità del prossimo governo, dato che i partiti di centro-destra hanno vinto le elezioni con un margine ridotto.

In Portogallo, le elezioni legislative hanno visto una vittoria risicata dell’Alleanza Democratica, con il 29,49% dei voti, che ha ottenuto 79 seggi, contro il 28,66% del Partito Socialista e 77 seggi, con quattro seggi ancora da assegnare.

Allo stesso tempo, il partito di estrema destra Chega, con il 18,06% e 48 seggi, ha ottenuto il quadruplo dei seggi rispetto alle ultime elezioni, mentre il partito liberale IL ha ottenuto otto seggi (5,08%), il blocco di sinistra BE ha mantenuto i suoi cinque seggi (4,46%) e il partito comunista CDU ha ridotto il suo numero di seggi rispetto al 2022 a quattro (3,3%).

Il Livre formerà per la prima volta un gruppo parlamentare, con quattro seggi (3,26%), mentre il Popolo-Animali-Natura (PAN) sarà rappresentato da un deputato (1,93%).

(Ana Matos Neves | Lusa.pt)

