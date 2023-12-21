Polonia: Tusk toglie la diretta all’emittente di Stato nel tentativo di depoliticizzare i media pubblici

L’emittente pubblica polacca è stata tolta dalla programmazione e i direttori dell’emittente statale TVP e della Radio polacca sono stati sostituiti mercoledì a mezzogiorno, mentre il nuovo governo ha avviato la depoliticizzazione dei media pubblici, ancora controllati dal precedente governo.

La nuova coalizione di governo, guidata dal primo ministro Donald Tusk, aveva promesso agli elettori di trasformare i media statali in una piattaforma per “informazioni affidabili”.

Martedì sera, il parlamento polacco ha appoggiato una risoluzione che chiede indipendenza, obiettività e pluralismo nella TV e nella radio pubbliche.

Il giorno successivo, il nuovo ministro della Cultura Bartłomiej Sienkiewicz ha licenziato i dirigenti dell’emittente statale TVP e della Radio polacca, sostituendoli con altri.

Dopo il licenziamento dei dirigenti di TVP, pochi minuti prima di mezzogiorno di mercoledì, i principali canali di TVP sono stati oscurati. Poi le trasmissioni sono riprese, ma tutti i notiziari del giorno sono stati sostituiti da repliche di serie TVP.

Nel corso dei suoi otto anni di governo, il precedente governo di Diritto e Giustizia (PiS, ECR) è riuscito a modificare la legislazione sotto l’etichetta di “ripolonizzazione” dei media per rafforzare drasticamente il controllo della maggioranza al potere sui media pubblici.

A seguito di queste modifiche, TVP è diventata quella che era ampiamente ritenuta una macchina di propaganda per il governo PiS, deridendo regolarmente l’opposizione e accusandola di agire contro gli interessi polacchi e di sostenere le politiche del governo.

L’ex primo ministro del PiS Mateusz Morawiecki ha condannato le “azioni illegali” del nuovo governo, definendolo “un primo passo verso una dittatura”, mentre il presidente Andrzej Duda, un tempo membro del PiS, ha accusato il campo di Tusk di “violare i principi costituzionali e la legge”.

Duda ha invitato Tusk e il suo gabinetto a “rispettare l’ordine giuridico polacco” e ha avvertito lo speaker del Parlamento, Szymon Hołownia, che qualsiasi modifica ai media statali deve seguire la legge.

L’ente di regolamentazione dei media controllato dal PiS, il Consiglio nazionale per le trasmissioni radiotelevisive (KRRiT), si è detto d’accordo con Morawiecki sul fatto che i passi compiuti dal gabinetto di Tusk sono illegali. Ha affermato che si tratta di “un atto illegittimo che ricorda i tempi peggiori della legge marziale”, introdotta in Polonia durante il regime comunista nel 1981.

Per tutta la notte precedente, i politici del PiS hanno protestato contro i cambiamenti presso la sede della TVP in via Woronicza a Varsavia, insieme al leader del partito Jarosław Kaczyński. La protesta è proseguita nel corso della giornata, con l’occupazione dell’edificio da parte dei membri del PiS e l’intervento della polizia.

“Acqua limpida” al posto della propaganda

Alle 19:30, al posto del principale notiziario, Wiadomości (Notizie), i telespettatori hanno visto una dichiarazione di Marek Czyż, il nuovo direttore del programma.

“Nessun cittadino polacco che finanzia il funzionamento della televisione pubblica ha l’obbligo di ascoltare la propaganda di nessuno, (ma) ha il diritto di chiedere un’informazione affidabile, professionale e onesta”, ha dichiarato.

Ha annunciato che da giovedì Wiadomości presenterà un “quadro del mondo e della giornata” obiettivo.

“Invece di una zuppa di propaganda, vogliamo offrirvi acqua limpida”, ha promesso.

I cambiamenti nei media potrebbero teoricamente essere bloccati dal presidente, che ha il diritto di porre il veto sulle proposte di legge.

Qui l’articolo originale.

(Aleksandra Krzysztoszek | Euractiv.pl)