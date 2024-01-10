Polonia: il Presidente Duda deve decidere se concedere la grazia ai parlamentari già condannati

Il presidente Andrzej Duda si trova di fronte alla difficile decisione di concedere la grazia, ancora una volta, a due parlamentari condannati per abuso di potere in precedenti incarichi, una decisione che potrebbe compromettere seriamente ogni possibilità di cooperazione con il nuovo governo.

Nel 2015, poche settimane dopo l’ascesa al potere del partito conservatore Diritto e Giustizia (PiS, ECR), il presidente Andrzej Duda ha concesso la grazia ai deputati Mariusz Kamiński e Maciej Wąsik. La grazia ha permesso a entrambi i politici di entrare nel governo del PiS.

Gli avvocati hanno messo in discussione la grazia del presidente, poiché è stata emessa prima che un tribunale emettesse una sentenza definitiva. L’opposizione ha sostenuto che la decisione di Duda, ex membro del PiS, fosse di natura politica.

Dopo le elezioni dello scorso ottobre, il PiS è stato sostituito da un’ampia coalizione di partiti centristi e di sinistra (PPE/S&D/Renew/Sinistra) guidata dall’attuale Primo Ministro Donald Tusk. In seguito, Kamiński e Wąsik sono stati condannati a due anni di carcere.

A seguito della decisione finale del tribunale, il nuovo speaker parlamentare Szymon Hołownia (Polonia 2050, Renew) ha ordinato la revoca dei mandati di deputato di Kamiński e Wąsik e li ha privati dell’immunità parlamentare.

Prigione o (nuova) grazia

Lunedì, il Tribunale distrettuale di Varsavia-Śródmieście ha deciso di non accettare le richieste di rifiuto di avviare un procedimento esecutivo contro Kamiński e Wąsik. Ha inoltre respinto le richieste dell’ufficio del pubblico ministero e degli avvocati difensori.

Per salvare i due deputati dal carcere, Duda potrebbe graziarli di nuovo, anche se ciò significherebbe ammettere che la prima grazia è stata inefficace.

Anche se il Presidente concedesse la grazia a Kamiński e Wąsik, non è detto che potrebbero tornare in parlamento, ha dichiarato Hołownia durante l’incontro con la stampa di martedì.

Hołownia ha incontrato Duda il giorno prima per discutere di ulteriori passi da compiere nei confronti degli ex ministri condannati. Tuttavia, l’incontro ha lasciato entrambe le parti impegnate nelle loro posizioni, con il presidente che condivide il punto di vista dei deputati secondo cui sono stati allontanati dal parlamento illegalmente, ha detto Hołownia.

“Gli ho detto (a Duda) che se Kamiński e Wąsik fossero rimasti deputati, i dubbi sarebbero emersi dall’altra parte”, ha aggiunto.

Duda ha ricevuto Kamiński e Wąsik nel Palazzo presidenziale martedì, un passo che secondo Hołownia non è sorprendente ma sarà difficile da spiegare.

“Se i due signori, invece di essere prigionieri della prigione di Białołęka (quartiere di Varsavia), diventeranno prigionieri del Palazzo presidenziale, avremo a che fare con una nuova situazione”, ha dichiarato.

“Dal punto di vista del Presidente, il Palazzo diventerà un asilo e un rifugio, ma dal punto di vista di una parte significativa della società, diventerà un penitenziario”, ha aggiunto.

Martedì sera la polizia è entrata nel Palazzo presidenziale e ha arrestato Kamiński e Wąsik. L’arresto è avvenuto su ordine del tribunale, come confermato dalla polizia di Varsavia.

“Tutti sono uguali davanti alla legge”, ha scritto il ministro dell’Interno Marcin Kierwiński sulla piattaforma X, commentando l’arresto.

Duda contro il gabinetto di Tusk

Duda è un ex membro del PiS, candidato alla presidenza per ben due volte. Durante il governo del PiS, è stato spesso accusato dall’opposizione di favorire le politiche del governo e di aiutare il gabinetto ad approvare anche le proposte di legge più controverse.

Ma le cose sono ora molto diverse con l’arrivo al potere del partito di Tusk.

Già nei primi giorni del nuovo governo, Duda ha chiarito che la collaborazione tra lui e il governo non sarebbe stata facile.

Ad esempio, ha condannato le politiche del governo in materia di media pubblici, che hanno portato all’improvvisa sostituzione dei dirigenti dell’emittente pubblica senza però che una legge specifica fosse approvata.

“Il Presidente ha un problema con la nuova maggioranza parlamentare”, ha detto Hołownia durante la conferenza.

Seduta parlamentare rinviata

Martedì Hołownia ha annunciato che avrebbe rinviato la seduta parlamentare alla prossima settimana per evitare un’escalation e lasciare che gli animi tra i parlamentari si calmassero.

“Il mio compito è garantire la dignità del Sejm e la pace sociale”, ha insistito.

Ha aggiunto che “la situazione di profonda crisi” non garantisce che il Sejm proceda pacificamente questa settimana.

Tusk e l’intera maggioranza di governo hanno appoggiato la decisione di Hołownia.

“Il Presidente della Camera vuole evitare un’escalation di tensione e una probabile rissa (…), e può contare sul sostegno mio e di altri leader della coalizione di governo”, ha dichiarato Tusk in una conferenza stampa.

I membri del PiS hanno avuto un’opinione diversa, con l’ex ministro della Difesa Mariusz Błaszczak che ha accusato Hołownia di “codardia” e “paura dell’opposizione dei cittadini”.

Qui l’articolo originale.

(Aleksandra Krzysztoszek | Euractiv.pl)