Polonia: il governo intende rinegoziare il PNRR

Il Piano di ripresa e resilienza polacco deve essere rinegoziato se si vuole che la Polonia riceva i fondi finora congelati a causa delle preoccupazioni sullo stato di diritto. Lo ha dichiarato alla stampa la ministra polacca per i Fondi di sviluppo e la politica regionale Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

La Polonia non ha ricevuto una sola tranche del Programma NextGeneration EU, a causa delle preoccupazioni della Commissione europea su rispetto dello Stato di diritto sotto il precedente governo nazionalista di Diritto e Giustizia (PiS, ECR). L’attuale governo pro-europeo del primo ministro Donald Tusk sta cercando di rispettare le scadenze fissate dalla Commissione UE affinché i pagamenti possano finalmente iniziare.

Secondo la ministra polacca per i Fondi di sviluppo e la politica regionale Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, la necessità del Piano di ripresa e resilienza polacco (KPO) deriva dal ritardo nella sua attuazione.

“Abbiamo ricevuto il PNRR con un ritardo gigantesco. Finisce nel 2026 e ha un ritardo di due anni”, ha detto Pełczyńska-Nałęcz.

Il governo deve analizzare il piano per vedere cosa può essere implementato in questo tempo ridotto e in che misura. “Alcuni aspetti potrebbero dover essere ridotti o modificati”, ha dichiarato Pełczyńska-Nałęcz.

Dopo aver rivisto il PNRR, il governo polacco intende avviare i colloqui con la Commissione entro la fine del mese, aggiungendo che il piano rivisto dovrà essere approvato da Tusk.

La Polonia ha diritto a quasi 60 miliardi di euro, di cui 25 miliardi di euro in sovvenzioni e 35 miliardi di euro in prestiti.

Il governo del PiS ha avuto un rapporto difficile con la Commissione a causa delle controverse riforme, anche del sistema giudiziario e dei media, che l’esecutivo dell’UE ha ritenuto minare lo stato di diritto nel Paese.

Salito al potere lo scorso dicembre, il governo di Tusk si è impegnato a ripristinare l’ordine democratico e l’indipendenza giudiziaria in Polonia revocando la maggior parte delle riforme del PiS.

Durante una visita a Bruxelles prima di diventare primo ministro, Tusk ha promesso di compiere ogni sforzo per ottenere i fondi per il salvataggio della Polonia, e il più rapidamente possibile.

(Aleksandra Krzysztoszek | Euractiv.pl)

