Persistono le divisioni tra destra ed estrema destra europea, nessuna unione all’orizzonte

Le speranze di una maggiore cooperazione tra le forze politiche di destra e di estrema destra al Parlamento europeo sembrano ancora lontane, poiché il contraccolpo di una dichiarazione firmata da eurodeputati di destra ed euroscettici appartenenti a diversi gruppi europei ha messo in luce le persistenti divisioni.

Mercoledì scorso, la delegazione del partito di governo ungherese Fidesz al Parlamento europeo, che attualmente siede senza legami dopo il ‘divorzio’ con il centrodestra avvenuto lo scorso anno, ha pubblicato sui social media una dichiarazione congiunta sulla cooperazione tra europarlamentari di estrema destra ed euroscettici dei gruppi Conservatori e Riformisti Europei (ECR) e Identità e Democrazia (ID).

La dichiarazione, firmata da sette europarlamentari dei due gruppi e di Fidesz, promette una più stretta collaborazione per promuovere politiche migratorie più severe e “spostare le competenze dal livello dell’Ue agli Stati membri”, facendo ipotizzare una più ampia cooperazione delle forze politiche di destra ed estrema destra.

Insieme, questi partiti e gruppi contano circa 150 seggi al Parlamento europeo, il che li rende leggermente più grandi del gruppo Socialisti e Democratici (S&D), che conta 144 deputati, e secondi per dimensione solo al Partito Popolare Europeo (PPE) di centro-destra.

Tuttavia, il gruppo ECR, presieduto dalla nuova premier italiana Giorgia Meloni, ha subito respinto le voci di un’alleanza con il gruppo ID come “sciocchezze”.

Anche i singoli parlamentari del gruppo hanno respinto qualsiasi implicazione più ampia della dichiarazione.

“Confermo che si tratta di un’iniziativa personale di alcuni eurodeputati appartenenti a diversi gruppi politici. Ma quell’ipotesi (fusione) di cui si vagheggiava circa un anno fa non ha avuto alcun ritorno di fiamma”, ha dichiarato a Euractiv il deputato italiano Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia.

“È una questione personale di un membro dell’ECR”, ha dichiarato l’eurodeputato della Repubblica Ceca Jan Zahradil.

La dichiarazione, visionata da Euractiv, è stata firmata da due parlamentari dell’ECR, Jorge Buxadé Villalba del partito spagnolo Vox e il deputato polacco Patryk Jaki di Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro.

Un ex funzionario dell’ECR, che ha parlato con Euractiv a condizione di anonimato, ha detto che non c’è un solo motivo per cui il gruppo conservatore unisca le forze con ID e il partito Fidesz.

“È uno scenario realizzabile solo in termini numerici”, ha detto l’ex funzionario.

“Anche se unissero le forze, non saranno mai in grado di eleggere né un parlamentare dell’Ue né un presidente di commissione […] funziona bene con i loro diversi gruppi e bilanci”, ha aggiunto.

“Questi gruppi hanno differenze spinose su diverse questioni […], unire potenzialmente le forze creerebbe solo una situazione di gestione permanente della crisi”, ha continuato.

Tra i firmatari non figurano nemmeno i parlamentari del partito polacco al governo, Diritto e Giustizia (PiS), che fanno parte del gruppo ECR.

Il partito era noto in precedenza per gli stretti legami con il partito Fidesz del premier ungherese Viktor Orbán, prima che i continui legami economici di Budapest con Mosca e la posizione anti-sanzioni causassero una spaccatura.

L’ex funzionario dell’ECR ha anche evidenziato che il PiS polacco non vuole assolutamente una collaborazione con, ad esempio, Le Pen prima delle elezioni del prossimo anno.

“È nell’interesse del PiS preservare l’attuale status quo”, hanno concluso.

Prima dell’elezione della Meloni come premier, alcune voci nell’estrema destra speravano che la sua vittoria potesse creare uno slancio per un blocco anti-europeo a livello europeo.

“L’evoluzione politica generale dell’Italia mi sembra ovviamente molto favorevole. Soprattutto perché abbiamo molti amici nell’ECR. L’idea, ovviamente, è quella di formare un grande gruppo”, ha dichiarato a Euractiv l’eurodeputato francese Jean-Paul Garraud del Rassemblement national di Marine Le Pen.

Finora, queste speranze non sembrano essersi concretizzate.

Un altro deputato che ha familiarità con la questione, parlando a condizione di anonimato, ha riferito a Euractiv che non c’è nulla di nuovo e ha aggiunto: “Ci sono quelli che hanno una visione e quelli che non ce l’hanno. Per anni ho predicato il centrodestra come alternativa al PPE. Ma per i matrimoni bisogna essere in due, per i gruppi molti di più”.

Ha inoltre definito “saggio” l’eurodeputato ungherese di Fidesz Balázs Hidvéghi, considerato una delle forze trainanti della dichiarazione.

Il partito Fidesz di Viktor Orbán è rimasto sempre più isolato tra le forze di destra filo-transatlantiche a causa dei continui legami economici di Budapest con Mosca e della sua posizione anti-sanzioni.

A fine gennaio 2022, nove leader europei di estrema destra e nazionalisti hanno concordato una “tabella di marcia” per un’Europa patriottica durante un incontro organizzato dal partito spagnolo di estrema destra Vox a Madrid.