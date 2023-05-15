Per Parigi l’allargamento dell’UE sarà deciso entro la fine dell’anno

Sabato, la ministra francese dell’UE Laurence Boone ha dichiarato a EURACTIV che gli Stati membri hanno tempo fino alla fine del 2023 per definire il tipo di meccanismo di allargamento che possa funzionare per i Paesi che vogliono entrare a far parte dell’UE, garantendo al contempo che l’Unione resti fedele a se stessa.

L’idea di un processo di adesione “differenziato” è quella di “ancorare” rapidamente i Paesi candidati all’UE.

Dopo anni in cui la strategia di allargamento dell’UE è stata considerata in stand-by, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e il cambiamento dell’attuale panorama geopolitico hanno portato alla consapevolezza che l’interesse strategico dell’UE per un ambiente stabile e sicuro nelle sue immediate vicinanze deve andare oltre la scelta del prossimo membro.

L’UE dovrebbe trovare un equilibrio tra la sua sicurezza e integrità e l’accelerazione dei processi di adesione dei Paesi candidati, ha affermato Boone.

L’opinione di Boone è stata condivisa soprattutto dall’europarlamentare di Renew Europe e co-panellista Bernard Guetta, che chiede un “cambiamento considerevole” nella governance, se l’UE dovesse passare da 27 Stati membri a potenzialmente 35.

L’UE “riunirebbe alla fine tutti i Paesi del continente europeo”, ma in una “unione differenziata”, ha detto Guetta, riferendosi all’Europa dei “cerchi concentrici” di Jacques Delors. Altrimenti, i Paesi candidati dovrebbero sottoporsi a lunghi processi di adesione, della durata di 15 anni.

Nel giugno dello scorso anno, sulla scia dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, l’UE ha concesso all’Ucraina e alla Moldavia lo status di Paese candidato – una mossa geopolitica definita in quei giorni “storica”.

Da allora, alcuni leader dell’UE, come il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, hanno messo in guardia sull’esigenza di modificare i trattati, prima di aprire le porte ai nuovi stati membri. Martedì (9 maggio), rivolgendosi al Parlamento europeo, Scholz ha ribadito che si tratta di una “precondizione” per l’allargamento.

Ha anche chiesto di passare dall’unanimità alla maggioranza qualificata in materia di fiscalità e politica estera – un’opinione condivisa da Boone – che è stata all’ordine del giorno della visita della ministro degli Esteri tedesca Annalena Baerbock a Parigi all’inizio del mese.

Tuttavia, “il dibattito sulla riforma istituzionale non è un obiettivo in sé”, ha dichiarato a EURACTIV la rappresentante della Commissione europea in Francia, Valérie Drezet-Humez, a margine della conferenza di sabato.

Vuole invece radicare il dibattito nel “pragmatismo e nell’empirismo”, in modo da concordare con chiarezza i prossimi passi da compiere.

Allo stesso tempo, sabato Boone ha anche cercato di presentare la Comunità politica europea (CPE), un’idea del presidente francese Emmanuel Macron, come il “forum giusto” per discutere il tipo di politica di allargamento che l’UE vuole, ha detto Boone a EURACTIV.

Il secondo vertice della CPE, che riunisce i leader di oltre 40 Paesi europei, si terrà il mese prossimo (1° giugno) a Chișinău, in Moldavia. Tuttavia, i suoi membri sono divisi sullo scopo del formato, con molti che respingono l’idea che diventi un sostituto dell’effettivo allargamento dell’UE.

Drezet-Humez ha fatto eco a Boone, affermando che la CPE si è rivelato necessario nella misura in cui “ha soddisfatto l’esigenza” di un nuovo forum politico per affrontare le questioni e le sfide dell’allargamento, che secondo lei deve ora concentrarsi su “progetti concreti”.

(Theo Bourgery-Gonse | EURACTIV.fr) – a cura di Alexandra Brzozowski