Per l’intelligence ceca, la Cina sarebbe una minaccia anche per i farmaci

La Cina minaccia la sicurezza e la stabilità dell’Europa a molti livelli, ora anche per i farmaci.

Lo ha denunciato il direttore del Servizio di informazione sulla sicurezza ceco Michal Koudelka, aggiungendo che soprattutto i politici non dovrebbero ripetere lo stesso errore di minimizzare gli allarmi sulla sicurezza come nel caso della Russia in passato.

Secondo il capo dell’intelligence ceca, la minaccia cinese sui nuovi farmaci è dovuta alla produzione massiccia nel Paese.

“Non possiamo nemmeno immaginare cosa succederebbe se la Cina smettesse di produrre farmaci per l’Europa a causa di una crisi o di un conflitto internazionale”, ha avvertito Koudelka durante una conferenza organizzata al Parlamento ceco.

A marzo, la Commissione europea dovrebbe presentare la tanto attesa Strategia farmaceutica per l’Europa, che cercherà di internalizzare la produzione farmaceutica.

L’Europa sta attualmente affrontando una carenza di antibiotici e altri farmaci, che causa grossi problemi a governi e cittadini. Secondo l’Ordine dei Farmacisti della Repubblica Ceca una delle ragioni alla base della crisi sarebbe l’interruzione delle forniture di farmaci dalla Cina.

Soprattutto il mese scorso, scarseggiavano nelle farmacie gli antidolorifici e i farmaci contro la febbre (tutto ciò che contiene Paracetamolo o Ibuprofene) e gli antibiotici, così come i farmaci per bambini.

Il mese scorso il portavoce del governo francese Olivier Véran ha dichiarato a EURACTIV France che per Parigi è assolutamente necessario trasferire le industrie farmaceutiche per produrre farmaci.

“Una delle lezioni della crisi è che l’Europa non può continuare a dipendere al 95% da alcuni Paesi asiatici per l’accesso ai farmaci”, ha dichiarato.

Allo stesso modo, a Vienna, il portavoce per la salute dei socialdemocratici, Philip Kucher, ha recentemente proposto di istituire una scorta nazionale di crisi di farmaci fondamentali, poiché secondo lui “la disponibilità di farmaci salvavita è troppo importante per lasciarla al caso o alla Cina”.

Secondo un rapporto del Parlamento europeo del 2020, i farmaci essenziali e strategici dovrebbero essere considerati prioritari poiché, all’epoca, il 40% dei farmaci commercializzati nell’Ue proveniva da Paesi terzi, mentre il 60-80% degli ingredienti farmaceutici attivi era prodotto in Cina e in India.

In particolare, secondo i dati, la Cina è il maggior fornitore di farmaci extraeuropei, con il 14,3% del volume totale, seguita dagli Stati Uniti (4,0%) e dall’India (2,4%).

Non ripetere l'”errore russo

“Un altro rischio molto serio legato alla Cina è la diffusione piuttosto massiccia di disinformazione su vari argomenti, ora, naturalmente, in relazione alla guerra in Ucraina”, ha aggiunto Koudelka.

Gli avvertimenti dell’intelligence sulla Russia sono stati spesso minimizzati, hanno sottolineato i servizi di sicurezza cechi. Secondo l’intelligence, i politici non dovrebbero ripetere lo stesso errore con la Cina.

“Vi preghiamo di ascoltarci quando diciamo che le attività cinesi rappresentano un rischio per la Repubblica Ceca e dobbiamo essere pronti e determinati a contrastarle efficacemente”, ha detto Koudelka.

La Repubblica Ceca ha affrontato una nuova ondata di critiche provenienti da Pechino dopo che il nuovo presidente eletto ceco ha avuto una telefonata con l’ufficio del presidente di Taiwan.

Taiwan è governata in modo indipendente dalla Cina, ma Pechino considera l’isola come parte del suo territorio. I leader di molti Paesi non incontrano ufficialmente i politici taiwanesi di spicco nel tentativo di non provocare la Cina.

Attualmente, tutti i rappresentanti della Repubblica Ceca – tra cui il primo ministro, il presidente e i capi delle camere bassa e alta del Parlamento ceco – parlano all’unisono, insistendo sulla necessità di continuare a intrattenere relazioni con Taiwan a prescindere dalle preoccupazioni cinesi.

“L’atteggiamento della Repubblica Ceca nei confronti della Cina è percepito in modo sostanziale nel mondo. Il Paese ha un presidente appena eletto e una leadership che comprende le minacce associate a Pechino”, ha riconosciuto Luke de Pulford, direttore dell’Alleanza interparlamentare sulla Cina, un gruppo internazionale trasversale di legislatori che lavora per riformare il modo in cui i Paesi democratici si avvicinano alla Cina.

(Aneta Zachová | EURACTIV.cz – A cura di Sarantis Michalopoulos | EURACTIV.com)