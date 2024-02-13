Pegasus: anche l’ex premier polacco Morawiecki potrebbe essere stato spiato

Secondo i media polacchi, tra le vittime dell’uso improprio del software spia Pegasus durante il precedente governo conservatore guidato da Diritto e Giustizia (PiS) potrebbe esserci stato anche l’ex primo ministro Mateusz Morawiecki.

Due anni fa è scoppiato uno scandalo in seguito alle scoperte del centro di ricerca Citizen Lab, secondo cui gli smartphone di importanti politici, giornalisti e attivisti dell’opposizione, tra cui il senatore Krzysztof Brejza del partito Piattaforma Civica (PO, PPE) di Donald Tusk, l’avvocato Roman Giertych e successivamente il viceministro dell’Agricoltura Michał Kołodziejczak, erano stati probabilmente spiati tramite il software spia Pegasus.

Più recentemente, sono emerse notizie secondo cui i politici del PiS Marek Suski, Ryszard Terlecki e Adam Bielan sarebbero stati tra le vittime dello spionaggio. Lunedì la radio privata RMF FM ha riferito che anche l’allora primo ministro Morawiecki sarebbe stato spiato per un anno e mezzo.

Se le notizie fossero confermate, “si creerebbe una situazione senza precedenti” nella Polonia post-comunista, “inaccettabile in qualsiasi Paese democratico”, ha dichiarato Brejza, che ora ricopre la carica di europarlamentare. Ha annunciato di aver avviato un’istanza alla Procura nazionale sulla questione.

“La sorveglianza del primo ministro da parte dei servizi speciali indicherebbe che il software di spionaggio a loro disposizione viene utilizzato in modo improprio per lotte tra fazioni all’interno del partito PiS”, ha sostenuto Brejza, ricordando che secondo la legge polacca, Pegasus non può essere utilizzato “per il controllo operativo”.

In realtà, in Polonia, qualsiasi uso del software di spionaggio Pegasus è un abuso di potere, ha insistito Brejza, perché comporta il reato di trasferimento e divulgazione di informazioni classificate a membri non specificati di servizi segreti stranieri.

Brejza ha chiesto alla Procura nazionale di interrogare Morawiecki, il leader del PiS Jarosław Kaczyński, nonché l’ex ministro degli Interni Mariusz Kamiński e l’ex ministro della Giustizia Zbigniew Ziobro “sulla loro conoscenza della sorveglianza illegale di Mateusz Morawiecki, sulle ragioni di questa sorveglianza (…) e sulla diffusione dei contenuti acquisiti”.

Durante il governo del PiS, i media hanno riferito di un conflitto tra Morawiecki, una figura di spicco all’interno del PiS, e Ziobro, ex membro del PiS e successivamente leader del partito Polonia Sovrana, che governava con il PiS.

Uno dei temi di contesa era la politica dell’UE, con Morawiecki che favoriva relazioni costruttive con Bruxelles e Ziobro apertamente anti-UE. Secondo le ricostruzioni, sia Morawiecki che Ziobro spererebbero di diventare leader del PiS dopo il ritiro di Kaczyński.

(Aleksandra Krzysztoszek | Euractiv.pl)

