Ora Meloni è sempre più vicina a Biden

La recente morte di Silvio Berlusconi, noto per le sue posizioni filoamericane ma anche per essere un grande amico del presidente russo Vladimir Putin, allontana ulteriormente l’Italia dalla Russia e la avvicina più che mai agli Stati Uniti, con il primo ministro Giorgia Meloni che ha recentemente affermato che ci sono due condizioni per far parte del suo governo: Europa e atlantismo.

La Meloni ha fatto questo commento poco dopo le controverse dichiarazioni di Berlusconi sul leader ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che chi non condivide le sue idee su UE e USA “è fuori”.

“Berlusconi è sempre stato dalla parte dell’Occidente, un baluardo nei rapporti con gli Stati Uniti e Israele. Il governo Meloni continua su questa strada e conferma l’atlantismo del governo italiano”, ha dichiarato all’EURACTIV il filosofo politico Corrado Ocone.

Tuttavia, la Meloni non ha sempre condiviso le politiche della NATO. Nel 2016, ad esempio, ha criticato la decisione di schierare truppe, anche italiane, in Lettonia nel 2018 e ha chiamato in causa l’allora premier Matteo Renzi.

“Questa è un’idiozia degna della politica estera fallimentare di Barack Obama. L’Europa e l’Italia non hanno alcun interesse a creare un clima di guerra fredda con la Russia”, ha scritto sui social media.

Oggi, però, la Meloni non solo è d’accordo con ogni mossa della NATO riguardo alla guerra in Ucraina, ma sembra anche avere un ottimo rapporto personale con l’attuale Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nonostante la distanza politica e le critiche nei suoi confronti prima che lei salisse al potere.

“Vogliamo essere alleati e non sudditi. Non mi fa piacere sentire il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden dire che le sanzioni (alla Russia) avranno un impatto minimo sugli americani. Qui in Italia l’impatto sarà massimo, si tratta di distribuire oneri e onori. Non saremo i muli da soma dell’Occidente”, ha detto Meloni dal palco di un comizio di Fratelli d’Italia a Milano nell’aprile 2022.

Il primo incontro tra Meloni e Biden è avvenuto in occasione del G7 di Hiroshima, in Giappone, dove i due sono stati immortalati in una popolare foto in cui Biden teneva la mano al premier italiano. La prima visita ufficiale della Meloni negli Stati Uniti sembra invece prevista per luglio, otto mesi dopo il suo insediamento a Palazzo Chigi.

“Stiamo lavorando per organizzare la visita del premier Meloni negli Stati Uniti a luglio. Il premier vedrà il presidente Joe Biden per rafforzare ulteriormente la partnership tra Stati Uniti e Italia. C’è una visione comune tra Italia e Stati Uniti, che sono il nostro principale alleato nel mondo”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani (Forza Italia/PPE) durante la sua visita a Washington lunedì, dove ha incontrato il segretario di Stato americano Antony Blinken.

La vicinanza dell’Italia agli Stati Uniti, inoltre, sembra allontanare ulteriormente il rinnovo del patto sulla Via della Seta con la Cina di Xi Jinping, firmato nel marzo 2019 dall’ex premier Giuseppe Conte (Movimento 5 Stelle) durante il governo “giallo-verde” insieme alla Lega di Matteo Salvini, ora al governo con Meloni.

“Coerenza vorrebbe che quell’accordo non venisse rinnovato oggi, anche se creerà problemi economici e diplomatici”, spiega Ocone, che ricorda come la Lega sia stata critica fin dall’inizio nei confronti dell’accordo con la Cina, pur facendo parte del governo.

Meloni dovrà decidere entro la fine dell’anno come procedere poiché l’accordo, se non rinnovato dal governo italiano, scadrà a marzo 2024.

