Nuove tensioni all’interno della maggioranza di governo guidata da Meloni mentre le europee si avvicinano

Le tensioni aumentano all’interno della maggioranza guidata dalla premier e leader di Fratelli d’Italia (Fd’I/ECR), Giorgia Meloni, mentre si avvicinano le elezioni europee di giugno.

Lo scorso 13 marzo al Senato, Fd’I e Forza Italia, insieme alle forze di opposizione, hanno respinto due emendamenti proposti dalla Lega (ID). Il primo è il grande cavallo di battaglia della Lega che prevede la revoca dell’attuale divieto per i governatori regionali di restare in carica per tre mandati consecutivi ed è stato bocciato con 112 voti contrari e solo 26 a favore. L’emendamento era già stato respinto in commissione Affari costituzionali, lo scorso 22 febbraio. Il secondo emendamento era mirato invece ad eliminare la regola del ballottaggio per i sindaci.

La maggior parte dei governatori regionali italiani attualmente al secondo mandato appartengono alla Lega e due al Partito Democratico. In particolare, il governatore del Veneto, Luca Zaia, gode di notevole popolarità, essendo stato eletto con una maggioranza del 76% nelle ultime elezioni. Il Veneto dovrebbe indire nuovamente le elezioni l’anno prossimo.

Secondo Lorenzo Castellani, analista politico e docente alla LUISS Guido Carli, il mancato sostegno di Fratelli d’Italia e Forza Italia agli emendamenti della Lega non comporta necessariamente rischi per la stabilità del governo. Parlando con Euractiv Italia, l’analista sostiene che questo incidente dovrebbe essere visto semplicemente come un disaccordo su questioni istituzionali.

Tuttavia, Castellani ipotizza che tali disaccordi su questioni istituzionali potrebbero aumentare. “Questo da un lato vede respinte le richieste della Lega, che peraltro avvengono prima delle europee dove possiamo aspettarci una sorta di regolamento dei conti degli equilibri tra i partiti. Quindi è abbastanza fisiologico che non vengano vidimate dagli altri due partiti”, osserva l’analista.

Secondo Castellani, sul piano degli impatti a livello politico, “si può pensare che la Lega un domani possa vendicarsi sulla riforma del premierato che ha di fronte a sé ancora un lungo iter”.

Nel complesso, per l’analista politico, l’episodio avvenuto al Senato va comunque per il momento circoscritto all’interno di un disaccordo sulle questioni istituzionali che mi pare non sia chiarito. “Vedremo se dopo le europee, con magari rapporti di forza diversi, come la situazione evolverà”, osserva Castellani.

Sul piano interno, nel caso in cui la Lega arrivasse addirittura terza alle europee rispetto agli altri partiti della coalizione, secondo Castellani potrebbe essere messa in discussione la posizione di Matteo Salvini.

“Fino ad oggi la leadership di Salvini, nonostante la perdita di voti è stata incontestabile, ma potrebbe non esserlo più se le europee dovessero andare particolarmente male. Il problema è che al momento non si vede un serio sfidante di Salvini su scala nazionale”, osserva l’analista.

Secondo Lorenzo Pregliasco, analista politico e docente, la Lega si trova ad affrontare difficoltà strutturali.

“La bocciatura in Senato non cambia le dinamiche all’interno della maggioranza che sono figlie del risultato delle elezioni politiche quando la Lega è passata dall’essere il partito egemone del centro destra ad essere un partito di minoranza”, fa notare Pregliasco.

“La Lega – aggiunge – è un partito in difficoltà strutturale se guardiamo al risultato delle scorse europee (del 2019). Lì c’era l’apice di Salvini con il 34%, la Lega nazionale, quella leadership si è appannata dopo il 2019/2020 e questo ha coinciso con la crescita di Meloni”.

Secondo Pregliasco, “la difficoltà è proprio questa”, ovvero che l’elettorato di centrodestra “vota molto in base al leader e indubbiamente la leadership di Meloni è molto più in salute di quella di Salvini”.

Per il giornalista e analista politico, “i risultati regionali sono coerenti con quello che dimostrano i sondaggi”, ovvero che la Lega se la giocherà con Forza Italia “in una posizione di minoranza interna rispetto a Fratelli d’Italia che ormai è su un altro ordine di grandezza”. In questo contesto, “laddove la Lega alle scorse europee prese il 34% e Fratelli d’Italia il 6%, oggi è quasi ribaltata la situazione”.

Alla luce di quanto osservato dall’analista, la crisi della Lega potrebbe quindi avere conseguenze anche sull’ascesa del gruppo europeo Identità e Democrazia (ID), di cui fa parte la Lega, già in difficoltà a causa delle divisioni interne tra il Rassemblement National, di Marine Le Pen, e il partito di estrema destra tedesco Alternative für Deutschland (AfD).

In base alle proiezioni di febbraio del sito Europe Elect ID potrebbe ottenere 92 seggi (+19 rispetto al 2019) nella prossima legislatura e diventare terzo partito del Parlamento europeo dopo il Partito popolare europeo (PPE) e l’Alleanza progressista dei socialisti e democratici (S&D), superando i liberali di Renew Europe.

[A cura di Simone Cantarini]