Non siamo contro la Russia, afferma Tajani

Il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani è intervenuto più volte nelle ultime ore per rassicurare gli italiani – soprattutto quelli residenti in Russia – riguardo all’escalation militare sfiorata durante il weekend.

Lo scontro tra Yevgeny Prigozhin, il leader del gruppo mercenario Wagner, e i generali russi di Vladimir Putin hanno fatto temere il peggio e non è chiaro come si evolverà la situazione, ma Tajani ha chiarito che l’Italia non è in guerra con la Russia e non interverrà nelle questioni interne del Paese.

“Non tocca a noi interferire. Come diciamo che la Russia non può interferire nella situazione interna di un Paese, non possiamo farlo noi”, ha affermato Tajani.

“Non abbiamo fatto la guerra alla Russia. Non siamo contro la Russia, contestiamo la violazione del diritto internazionale da parte di Putin che guida in questo momento la Federazione”, ha sottolineato il ministro.

L’Italia – come altri Paesi europei – ha fornito armi all’Ucraina ma – precisa Tajani – solo per permetterle di difendere la sua integrità territoriale che, se persa, “avrebbe voluto dire avere i russi pronti a invadere altri Paesi dell’ex Unione sovietica”.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si trovava in Austria per l’Europa Forum di Wachau mentre le milizie della Wagner penetravano la Russia con direzione Mosca e, non appena rientrata in Italia, ha convocato i ministri competenti e l’intelligence.

“Stiamo seguendo gli sviluppi su quello che sta accadendo nelle ultime ore in Russia. La consapevolezza è di una situazione di caos all’interno della Federazione russa che stona un po’ con certa propaganda vista negli ultimi mesi”, ha dichiarato Meloni.

“Se non avessimo aiutato gli ucraini, oggi vivremmo in un mondo molto più insicuro, con una guerra molto più vicina a casa nostra, in cui chi è militarmente più forte può liberamente invadere il vicino. Stiamo difendendo la pace, la stabilità e la sicurezza”, ha aggiunto rispondendo ai critici che la accusano di aver sostenuto l’escalation del conflitto.

Meloni ha ribadito l’incrollabile sostegno dell’Italia a sostegno dell’Ucraina di Volodymyr Zelensky e ha spiegato che non sono mancati contatti con gli alleati internazionali e una riunione a livello di ministri degli Esteri per scambiare informazioni utili.

Domenica il presidente americano Joe Biden ha parlato con il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il primo ministro inglese Rishi Sunak per discutere della situazione in Russia e affermare il loro “incrollabile sostegno” all’Ucraina.

Nonostante la ferma posizione pro-NATO, Meloni non è stata chiamata da Biden.

“C’è sempre grande considerazione da parte degli Stati Uniti per il governo italiano”, ha detto Tajani. “Ricordo le parole di grande riconoscimento di Blinken”, durante la recente visita del ministro a Washington.

“Noi siamo un grande Paese, se l’Europa è ferma a difesa dell’Ucraina lo si deve anche grazie al governo italiano. Il sistema Europa si regge anche grazie al nostro Paese”, ha aggiunto.