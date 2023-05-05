Ministro francese giudica Meloni “incapace”, Tajani annulla viaggio a Parigi

Torna il gelo tra Roma e Parigi dopo che il ministro dell’Interno francese Darmanin ha giudicato Meloni “incapace” di controllare il fenomeno migratorio. L’Italia risponde annullando all’ultimo minuto l’incontro tra il ministro degli Esteri Tajani e l’omologa Colonna.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia/ECR) è “incapace di risolvere i problemi migratori” dell’Italia, che conosce “una gravissima crisi migratoria”, ha detto il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin durante un’intervista con l’emittente RMC.

“La signora Meloni, che guida un governo di estrema destra scelto dagli amici della signora Le Pen, è incapace di risolvere i problemi migratori per i quali è stata eletta”, ha detto Darmanin.

Il ministro francese era stato chiamato a commentare alcune affermazioni di Jordan Bardella, presidente del partito di Marine Le Pen, il Rassemblement National (RN), riguardanti la situazione dei migranti alla frontiera franco-italiana.

Il RN fa parte insieme alla Lega di Matteo Salvini del gruppo Identità e Democrazia al Parlamento europeo.

“Altro che solidarietà europea: ecco chi non vuole risolvere l’emergenza immigrazione. Se a Parigi pensano che l’Italia sia il campo profughi d’Europa, si sbagliano di grosso”, si legge in una nota ufficiale della Lega.

Meloni è come Le Pen

Durante l’intervista, Darmanin riconosce che c’è “un flusso di persone migranti e specialmente di minori” nel sud della Francia, ma scarica l’intera responsabilità sull’Italia, incapace di gestire i flussi migratori.

“La verità è che c’è una situazione politica in Tunisia (…) che fa sì che molti bambini, in particolare, passino dall’Italia e che l’Italia non sia in grado (…) di gestire questa pressione migratoria”, ha spiegato il ministro francese.

Poi si azzarda in un paragone tra Giorgia Meloni e Marine Le Pen: “La Meloni è come la Le Pen, si fa eleggere sulla base del ‘vedrete quel che vedrete’ e poi vediamo che [l’immigrazione] non si ferma e cresce”, ha detto Darmanin.

Missione di Tajani a Parigi cancellata

Roma reagisce in breve tempo annullando la visita ufficiale, programmata da tempo, del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani (Forza Italia/PPE) a Parigi per incontrare l’omologa francese Catherine Colonna.

“Non andrò a Parigi per il previsto incontro con Colonna. Le offese al governo ed all’Italia pronunciate dal ministro Darmanin sono inaccettabili. Non è questo lo spirito con il quale si dovrebbero affrontare sfide europee comuni”, ha scritto su Twitter Tajani.

Il ministro Colonna ha tuttavia gettato acqua sul fuoco e provato a porre rimedio alle parole di Darmanin, invitando nuovamente a Parigi il ministro Tajani.

“Ho parlato con il mio collega Antonio Tajani al telefono. Gli ho detto che la relazione tra Italia e Francia è basata sul reciproco rispetto, tra i nostri due Paesi e tra i loro dirigenti. Spero di poter accoglierlo presto a Parigi”, ha scritto Colonna su Twitter.

In una nota ufficiale del Quai d’Orsay si legge che “il governo francese auspica di lavorare con l’Italia per far fronte alla sfida comune rappresentata dalla rapida crescita dei flussi migratori”.

“Il rapporto tra la Francia e l’Italia – continua la nota – è basato sul reciproco rispetto, fra i nostri due Paesi e fra i loro dirigenti. È lo spirito del Trattato del Quirinale”. La questione migratoria “deve essere affrontata da tutti gli Stati membri, tenendo a mente che potremo avere successo ed essere efficaci soltanto con una concertazione e un dialogo tranquillo”.

“La dimensione esterna delle migrazioni, che implica in particolare lo stretto rafforzamento della cooperazione con i Paesi d’origine o di transito dei migranti è uno dei pilastri della strategia europea ed è oggetto di scambi fra i governi francese ed italiano, in particolare fra i due ministri degli Esteri”, conclude la nota.

Meloni riceve a Roma il generale libico Haftar

Nel frattempo, giovedì il presidente Meloni ha incontrato a Roma il generale libico Khalifa Haftar (comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico e uomo forte della Cirenaica) con cui si è confrontata sul tema del fenomeno migratorio e su quello più ampio della stabilizzazione della Libia e del Nord Africa.

Lo scorso gennaio la premier italiana è stata a Tripoli per incontrare il primo ministro del Governo di unità nazionale libico Abdelhamid Dbeibah le cui forze controllano invece la regione della Tripolitania e la capitale Tripoli.

Durante l’incontro con Haftar, Meloni ha ribadito che l’Italia conferma il sostegno all’azione delle Nazioni Unite in Libia nella rivitalizzazione del processo politico che possa portare ad elezioni presidenziali e parlamentari entro la fine del 2023.

Dal suo insediamento al governo, Meloni ha visitato Libia, Algeria, Etiopia con lo scopo di concludere accordi vantaggiosi sulle forniture energetiche e per limitare i flussi migratori verso l’Italia.