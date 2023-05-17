Ministro delle Finanze tedesco: il tempo delle politiche fiscali espansive è finito

Il ministro delle Finanze Christian Lindner ha dichiarato che sarebbe necessario un inasprimento fiscale per combattere l’inflazione, a seguito dei recenti rapporti del Fondo monetario internazionale (FMI) e della Commissione UE, per i quali la Germania continuerà ad essere afflitta da un’inflazione elevata.

Lunedì (15 maggio) la Commissione ha pubblicato le sue previsioni di primavera, mettendo in guardia i governi perché l’inflazione si è dimostrata recidiva. Il FMI ha seguito l’esempio martedì, con un rapporto che riprende i commenti della Commissione sulla questione dell’inflazione in Germania e raccomanda politiche fiscali “moderatamente restrittive”.

“L’inflazione deve essere affrontata. A tal fine, la politica monetaria e la politica fiscale del governo devono lavorare di pari passo”, ha dichiarato Lindner commentando i rapporti.

“I tempi delle politiche fiscali ampie ed espansive stanno quindi per finire. Questa è una raccomandazione importante per la nostra politica di bilancio nazionale”, ha dichiarato ai giornalisti prima della riunione dei ministri delle Finanze dell’UE a Bruxelles.

Lindner ha anche ribadito l’intenzione di tornare ai vincoli del debito, una disposizione costituzionale che limita il deficit di bilancio strutturale allo 0,35% del PIL. In precedenza era stata sospesa a causa delle sfide economiche poste dalla pandemia COVID-19 e dalla guerra in Ucraina.

Tuttavia, il rapporto del FMI ha assunto una posizione più scettica nei confronti del vincolo e ha chiesto di adeguare le regole per consentire una maggiore flessibilità quando si tratta delle esigenze di spesa della Germania. Nel rapporto si legge che il governo avrebbe bisogno di un maggiore margine di manovra per gli investimenti pubblici, poiché presumibilmente sarà alle prese con una lenta ripresa economica.

Le proiezioni della Commissione vedono la crescita del PIL tedesco tra le più basse dell’Unione europea per il 2023, pari allo 0,2%.

Il ritorno al freno al debito fa parte dell’accordo di coalizione del governo tedesco. Tuttavia, la coalizione si è scontrata sui dettagli, in quanto i Verdi hanno espresso preoccupazione per l’insufficiente spazio dato ai progetti fiscali.

“È giunto il momento di adottare politiche finanziarie intelligenti e lungimiranti e non di aggrapparsi a regole vecchie e impraticabili”, ha dichiarato Rasmus Andresen, eurodeputato dei Verdi e membro della commissione parlamentare per gli affari economici e monetari, in risposta al rapporto del FMI.

