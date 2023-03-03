Migranti: le accuse reciproche tra Grecia e Italia

Un alto funzionario del governo di Atene ha bollato come “maldestra” l’affermazione del ministro dell’Interno italiano Matteo Piantedosi, secondo il quale la politica migratoria di “forte contenimento” della Grecia – anche con i respingimenti – avrebbe costretto un’imbarcazione di migranti a dirigersi direttamente verso l’Italia, provocando la tragedia che ha causato la morte di oltre 60 persone.

La posizione geografica di entrambi i Paesi li ha messi al centro delle rotte migratorie.

I migranti che arrivano in Italia partono principalmente dalle coste del Nord Africa, ma il numero di migranti che arrivano dalla Turchia, nonostante sia più vicina alla Grecia, è aumentato negli ultimi due anni. Nel 2022 sono stati circa 16.000, il 15% di tutti gli arrivi.

Secondo i dati dell’Oim (l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), dal 2014 sono morti nel Mediterraneo 25.983 migranti.

“La Grecia sta attuando politiche di forte contenimento degli arrivi su quella rotta, anche con respingimenti che sono sotto esame da parte dell’Unione Europea”, ha detto Piantedosi.

“Quindi questo – e i sopravvissuti saranno interpellati in merito – avrà probabilmente influenzato la decisione di arrivare direttamente in Italia”, ha detto il ministro.

L’imbarcazione naufragata domenica scorsa sulle coste di Crotone, in Calabria, era partita da Smirne, in Turchia, a 20 km da alcune isole greche.

A Roma, le fonti hanno affermato che era impossibile che la Grecia non intercettasse l’imbarcazione prima che raggiungesse le acque italiane. Hanno addirittura lasciato intendere che le autorità greche l’abbiano lasciata passare intenzionalmente nei loro mari.

“Nell’Egeo ogni giorno abbiamo migliaia di barche e navi […] non tutto può essere rilevato dai radar, a meno che una nave di pattuglia non identifichi un comportamento sospetto”, ha detto la fonte governativa greca a EURACTIV.

“L’accusa dell’Italia è maldestra”, ha aggiunto la fonte.

EURACTIV è stata informata che venerdì, in occasione di un incontro a Malta, i ministri dell’immigrazione dei due Paesi avrebbero discusso dell’incidente. Il governo maltese è stato anche accusato di aver ignorato le richieste di aiuto delle navi, di aver risposto con lentezza e di aver scaricato le responsabilità su altri, tra cui la controversa Guardia Costiera libica.

Il primo ministro Giorgia Meloni e il suo omologo greco Kyriakos Mitsotakis hanno finora dichiarato di collaborare strettamente in materia di migrazione. La Meloni ha recentemente sottolineato di essere seduta “allo stesso tavolo” con Mitsotakis al Consiglio europeo.

La fonte ha spiegato che il regolamento di Dublino potrebbe spiegare il comportamento dei migranti.

Il funzionario ha detto che i migranti non vogliono rimanere in Grecia perché sanno che saranno bloccati nei campi allestiti come centri di accoglienza. Preferiscono invece andare in Italia e da lì è “più facile” partire per la Germania o altri Paesi dell’Ue centrale, ha aggiunto la fonte.

“L’Italia non ha le infrastrutture di accoglienza per i migranti che ha la Grecia, e quindi i migranti preferiscono l’Italia come via per raggiungere l’Europa centrale”, ha detto la fonte.

Dal 2015 la Grecia ha creato più di 32 strutture per l’accoglienza dei migranti.

Secondo il Viminale, gli hotspot sono ancora una volta al collasso e sono in corso trasferimenti presso i Centri di Accoglienza Straordinaria (Cas) e nei centri di sistema Sai esistenti su tutto il territorio nazionale.

Gli hotspot attivi in Italia sono Lampedusa, Pozzallo, Messina e Taranto ma è il primo di questi ad essere più in difficoltà in quanto l’isola di Lampedusa è il primo punto d’approdo utile dal Nordafrica.

Quest’estate, la media di migranti accolti nell’hotspot di Lampedusa era di 1.600 persone a fronte di una capienza di 350 posti letto. Nel 2022, complessivamente, ci sono stati oltre 100mila transiti e l’hotspot è costantemente al collasso. In questo momento, le presenze sfiorano quota 1.300.

“Abbiamo una media di 300-400 arrivi al giorno (…) e riusciamo a trasferirne 200 circa”, ha dichiarato il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino all’AdnKronos.

Solo il maltempo ferma temporaneamente gli approdi: “Sono gli unici momenti in cui c’è un po’ di calma, in cui le forze dell’ordine e il personale impegnato nella gestione degli sbarchi possono tirare un sospiro di sollievo”, ha spiegato Mannino, che ha aspramente criticato il “silenzio dell’Europa”.

Secondo i dati di Aegean Boat Report, nel 2023 le imbarcazioni respinte dalla Grecia sono state 73 e i migranti respinti dalla Grecia circa 1.800. Le richieste di asilo nel 2022 sono state 279 ogni 100mila abitanti, a fronte delle 133 in Italia.

Naufragio migranti: l'Italia chiede aiuto all'Ue L’Unione europea deve assumersi “responsabilità concrete” nella gestione della migrazione, ha dichiarato il Presidente Sergio Mattarella dopo il naufragio di un barcone di migranti in arrivo dalla Turchia.

Il mare agitato ha fatto a pezzi l’imbarcazione precaria che dalla Turchia puntava …

Chi è responsabile del naufragio in Calabria?

Sei mesi fa, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato la Grecia per aver respinto un’imbarcazione che poi è affondata, causando la morte di undici migranti.

L’Italia potrebbe subire la stessa sorte a causa del naufragio in Calabria, visto l’acceso dibattito in corso sullo scarico di responsabilità per il salvataggio dell’imbarcazione.

La Guardia Costiera italiana e la Guardia di Finanza, che hanno condotto le operazioni in mare, sono sotto inchiesta. Frontex afferma di aver segnalato la presenza dell’imbarcazione vicino alle coste italiane già sabato (25 febbraio), la sera prima che si arenasse intorno alle 4 del mattino di domenica.

Le operazioni di soccorso non sono state avviate durante questo periodo, poiché le autorità italiane hanno affermato che non è arrivato alcun segnale di soccorso da Frontex.

Quando i soccorritori sono riusciti a raggiungere la scena, ostacolati dal mare mosso, per molti dei migranti era ormai troppo tardi.

I soccorritori hanno detto che la maggior parte dei migranti proveniva dall’Afghanistan, mentre altri provenivano da Pakistan, Iran, Somalia e Siria.

Le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sulla tragedia, nella quale hanno perso la vita oltre 60 persone e molte sono disperse, hanno incendiato il dibattito sull’immigrazione con la neosegretaria del Pd, Elly Schlein, che ha chiesto le sue dimissioni.

Molteni (Lega): adesso l'Europa deve passare dalle parole ai fatti Il meccanismo di ricollocazione non funziona ed è sbagliato. Bisogna creare hubs di redistribuzione nei Paesi terzi, e fare entrare in Europa solo chi ne ha diritto.

Il meccanismo che prevede l’arrivo dei migranti in Italia e, solo dopo, la redistribuzione …

Una politica migratoria severa

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è ufficialmente un ministro tecnico del governo Meloni, ed è certamente quello più vicino al vicepremier e ministro ai Trasporti Matteo Salvini. Nel 2018 Piantedosi è stato il capo di Gabinetto di Salvini al ministero dell’Interno, durante il primo governo guidato da Giuseppe Conte. Dopo la caduta del Conte I nell’estate del 2019, Piantedosi diventa prefetto di Roma e, infine, lo scorso ottobre viene scelto per la guida del Viminale da Giorgia Meloni.

Avvezzo alla politica repressiva della destra italiana nei confronti dell’immigrazione, Piantedosi ha da subito preso in mano la situazione con interventi contro il fenomeno che da anni interessa il Paese, data la vicinanza geografica alle coste Nordafricane. Recentemente è stato approvato in Parlamento il “codice di condotta” per le navi Ong che operano nel Mediterraneo, ampiamente criticato dall’opposizione e da diversi gruppi umanitari poiché complicherebbe notevolmente le operazioni di salvataggio.

Come fanno notare dall’opposizione al governo Meloni, molti degli sbarchi in Italia avvengono senza la necessaria intermediazione delle navi delle Ong, che tuttavia sono state definite da Frontex come un ‘pull factor’, e cioè un fattore di attrazione per gli scafisti che trasportano i migranti, consapevoli che incontreranno un mezzo di salvataggio a metà strada verso l’Italia.

“Il numero dei migranti salvati dalle Ong è ininfluente rispetto al totale degli arrivi. L’Italia continua ad essere un paese di transito. I migranti arrivano lavorano per qualche mese per poi andare in altri paesi. Ci sono 500/600 mila irregolari in Italia”, ha scritto su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione, il partito che presto dovrebbe ufficialmente fondersi con Italia Viva dell’ex premier Matteo Renzi (Renew).

(Sarantis Michalopoulos | EURACTIV.com – Federica Pascale | EURACTIV Italia)