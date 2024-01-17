Migliaia di persone protestano contro i brogli elettorali in Serbia e sperano nel Parlamento europeo

Migliaia di persone hanno manifestato martedì (16 gennaio) nella capitale serba per protestare contro i presunti brogli commessi dal partito di governo del presidente Aleksandar Vučić durante le elezioni parlamentari e locali del mese scorso.

La manifestazione è stata l’ultima di una serie di proteste dopo le elezioni di dicembre, dopo che il partito di Vučić ha dichiarato di aver ottenuto una vittoria schiacciante.

Le critiche alle elezioni sono aumentate dopo che un gruppo di osservatori internazionali – tra cui i rappresentanti dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) – ha denunciato una serie di “irregolarità”, tra cui “acquisto di voti” e “riempimento delle urne”.

La Germania ha poi definito le accuse riportate come “inaccettabili” per un Paese che spera di entrare nell’Unione europea, mentre gli Stati Uniti hanno invitato il governo di Belgrado a rispondere alle “preoccupazioni” degli osservatori elettorali.

“Oggi il mondo intero sa che abbiamo colto il ladro nell’atto di rubare”, ha dichiarato una delle principali esponenti dell’opposizione, Marinika Tepić, durante la manifestazione davanti agli uffici della commissione elettorale.

Durante il discorso alla folla, Tepić ha anche celebrato la decisione del Parlamento europeo di discutere la situazione in Serbia dopo le elezioni di mercoledì.

La discussione procederà poi con l’adozione di una risoluzione durante la prossima sessione plenaria.

La richiesta di aggiungere l’argomento all’ordine del giorno è stata presentata da quattro gruppi del Parlamento europeo: Socialisti e Democratici, Renew, Verdi e Sinistra.

European Parliament to discuss Serbian elections in plenary session on Wednesday https://t.co/95hzeuU5f1 #EWB #Serbia — BALKAN NEWS (@balkannews) January 15, 2024

“Voglio vivere in una società in cui posso almeno votare senza brogli”, ha dichiarato all’AFP Zivota Marović, un ingegnere di 46 anni presente alla protesta.

Opposition parties organized another protest against electoral irregularities, including the "phantom voters", this evening. In her speech, @MarinikaTepic welcomed the upcoming debate and resolution on #Serbia in the European Parliament, which was met with applause. pic.twitter.com/009nX6cYw6 — SERBIA ELECTS 🇷🇸 (@serbia_elects) January 16, 2024

La marcia arriva pochi giorni dopo che un partito di opposizione serbo ha formalmente presentato una denuncia contro i presunti brogli del partito di Vučić.

Martedì scorso, un tribunale ha respinto la denuncia presentata la settimana scorsa da Miodrag Gavrilović, deputato serbo e vicepresidente del Partito Democratico (DS), che è anche membro della coalizione di opposizione “Serbia contro la violenza” (SPN).

La mossa ha fatto seguito a settimane di polemiche che hanno visto migliaia di persone scendere in piazza in seguito alle accuse di cattiva amministrazione durante le elezioni.

La coalizione di opposizione ha condotto una campagna pubblica denunciando presunte “irregolarità” alle urne e chiedendo l’annullamento dei risultati che hanno visto il Partito Progressista Serbo (SNS) di Vučić vincere le elezioni parlamentari e ottenere una vittoria contestata nelle elezioni comunali a Belgrado.

L’SNS, che ha ottenuto il 46,75% dei voti a livello nazionale, ha ottenuto una stretta maggioranza nell’assemblea nazionale di 250 seggi con 129 seggi, mentre il blocco di opposizione SPN, composto da 12 partiti, ha ottenuto 65 seggi.

L’SNS ha conquistato 49 dei 110 seggi del consiglio comunale di Belgrado.

Dopo le elezioni, gli osservatori internazionali hanno denunciato irregolarità durante le votazioni, tra cui compravendita di voti, mentre alcuni Paesi occidentali hanno espresso preoccupazione per il processo elettorale.

All’inizio del mese, Vučić ha respinto qualsiasi indagine esterna, affermando che le elezioni erano “una questione di competenza delle istituzioni statali (serbe)”.

Dopo le elezioni, i manifestanti sono scesi in strada e le manifestazioni sono culminate il 24 dicembre, con il tentato assalto al municipio di Belgrado.

Qui l’articolo originale.

(A cura di Georgi Gotev)