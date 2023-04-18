Merkel insignita dell’alta Croce al merito, tra le polemiche

L’ex cancelliera Angela Merkel ha ricevuto la più alta onorificenza al merito della Germania, eppure c’è chi – anche all’interno del suo stesso partito – ha storto il naso.

La Merkel è stata cancelliera tedesca per 16 anni, fino alle ultime elezioni federali del 2021. Ieri sera (lunedì 17) è stata insignita dell’alta Croce al merito, l’onorificenza più alta del Paese, per le mani del presidente Frank-Walter Steinmeier durante una solenne cerimonia.

Tuttavia, non sono mancate le polemiche, da parte di diversi esponenti politici che hanno messo in dubbio il valore dell’eredità politica della Merkel. Tra i critici, anche alcuni membri di spicco del partito della Merkel, la Cdu.

Se da un lato è “chiaro” che la Merkel abbia “ottenuto grandi risultati, soprattutto a livello internazionale”, dall’altro “ha anche commesso errori, anche evidenti”, ha dichiarato a Rtl il vicepresidente della Cdu Carsten Linnemann.

Linnemann ha criticato la politica energetica dell’ex cancelliera, definendo un “errore” la sua decisione di abbandonare il nucleare senza garantire una fonte energetica interna alternativa.

Linnemann ha anche criticato la politica sui rifugiati della Merkel, affermando che sono stati commessi “errori evidenti” non proteggendo sufficientemente le frontiere durante la crisi migratoria del 2015.

Nel frattempo, l’allontanamento tra la Merkel e il suo partito sembra essere reciproco, dal momento che nessun dirigente della Cdu era tra gli invitati alla cerimonia di lunedì, mentre hanno partecipato il cancelliere Olaf Scholz (Spd) e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Prima della Markel, l’onorificenza era stata consegnata soltanto agli ex cancellieri conservatori Konrad Adenauer e Helmut Kohl.

(Julia Dahm | EURACTIV.de)