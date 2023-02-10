Meloni sbotta a Bruxelles contro Macron e Scholz

Aspra critica del presidente del Consiglio Giorgia Meloni nei confronti del presidente francese Emmanuel Macron e del cancelliere tedesco Olaf Scholz, che mercoledì (8 febbraio) hanno invitato il leader ucraino Volodymir Zelensky per una “cena di lavoro” all’Eliseo, senza coinvolgerla.

Dopo la crisi diplomatica sulla nave Ocean Viking, i rapporti tra Italia e Francia sembravano essersi distesi, con tanto di incontri e telefonate tra gli esponenti dei due governi. Tuttavia, Meloni ha scelto di riaprire la ferita rendendo pubblico il suo disappunto: l’incontro tra Macron, Scholz e Zelensky, secondo la premier, è stato “inopportuno”.

“Credo che la nostra forza in questa vicenda sia la compattezza e io capisco le pressioni di politica interna, il fatto di privilegiare le opinioni pubbliche interne, ma ci sono momenti in cui privilegiare la propria opinione pubblica interna rischia di andare a discapito della causa e questo mi pare che fosse uno di quei casi”, ha dichiarato Meloni al punto stampa a Bruxelles.

I leader europei hanno incontrato Zelensky giovedì (9 febbraio) in occasione del Consiglio europeo straordinario. A causa del poco tempo a disposizione, sono stati divisi in gruppi invece di incontrarsi in incontri bilaterali.

Tuttavia, dopo l’incontro di gruppo, Zelensky ha chiesto un colloquio con Meloni nel quale la premier ha ribadito il sostegno italiano all’Ucraina. È stata la prima volta che i due leader si sono visti in presenza.

Il presidente Macron ha inizialmente detto alla stampa di non voler commentare le parole di Meloni, salvo poi dichiarare: “Ho voluto ricevere il presidente Zelensky con il cancelliere Scholz, penso che eravamo nel nostro ruolo”.

“La Germania e la Francia hanno un ruolo particolare da otto anni sulla questione (del conflitto tra Ucraina e Russia) perché abbiamo condotto insieme questo processo. (…) Penso che spetti anche al presidente Zelensky scegliere il formato che vuole (per i colloqui diplomatici)”, ha aggiunto.

Il presidente francese ha sottolineato che l’importante è che l’Ue sia “collettivamente efficace” e che l’obiettivo è “trovare una pace duratura, che rispetti i diritti e le frontiere dell’Ucraina, che rispetti la giustizia in considerazione dei crimini commessi e che permetta di costruire un quadro di sicurezza duraturo per la nostra Europa”.

Relazioni italo-francesi

Il Trattato del Quirinale, concluso l’anno scorso tra l’ex premier Mario Draghi e Macron, spingerebbe i due Paesi a una collaborazione continua su diversi fronti che, però, stenta ad ingranare. Lo stesso ex presidente del Consiglio fu escluso, l’8 marzo scorso, da una chiamata su Zoom tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, l’ex primo ministro inglese Boris Johnson, Scholz e Macron.

In più, la settimana scorsa i ministri dell’Economia di Francia e Germania hanno incontrato a Washington il segretario del Tesoro per parlare delle conseguenze dell’Inflation Reduction Act introdotto dagli Stati Uniti. Anche in questo caso, l’Italia non è stata invitata.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti (Lega) ha commentato al Corriere della Sera: “Non siamo stati informati e la cosa non ci offende, ci sorprende. L’avesse fatto l’Italia, questo governo sarebbe stato accusato di essere sovranista e antieuropeo. Saremmo sotto processo”.

Secondo Francesco Giubilei, presidente del think tank conservatore italiano Nazione Futura, la strada franco tedesca di trattare da soli con l’Ucraina indebolisce l’intera Unione europea.

“Le conseguenze saranno negative per tutti, inclusi i francesi che hanno così frammentato per l’ennesima volta la linea europea. Senza l’Italia, che ha un ruolo strategico in vari scenari internazionali, l’Ue non va da nessuna parte”, ha dichiarato a Euractiv Italia.

“Il grande assente in questo anno di guerra è stata l’Ue, incapace di ritagliarsi un ruolo diplomatico forte e autonomo finendo così schiacciata tra due blocchi, quello americano e quello russo-cinese e non essendo in grado di parlare a una sola voce per far valere le ragioni della pace”, ha aggiunto.

Critiche dall’Italia

Diverse le critiche da parte dell’opposizione in Italia, che più di tutto descrivono il Paese come “isolato” a livello europeo.

“Alimentare una polemica con la Francia nel giorno in cui Zelensky va a Bruxelles e l’Europa si dimostra unita proprio perché lo accoglie in pompa magna è un gravissimo errore di Giorgia Meloni”, afferma in un video postato sui social Carlo Calenda, leader di Azione (Renew).

“È gravissimo farlo con le motivazioni sbagliate: cioè bollando l’iniziativa francese, del tutto normale, come un’iniziativa che rompe l’unità europea, mentre in realtà quello che rompe l’unità europea è una polemica in un momento sbagliato e con dei toni sbagliati”, ha aggiunto.

Il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani (Fi/Epp) non ha commentato le parole di Meloni ma ha chiarito che l’Italia “non si sente isolata”.

“Noi ci sentiamo protagonisti nella lotta per l’indipendenza dell’Ucraina”, ha aggiunto, ma “non stiamo lottando contro il popolo russo”. L’impegno del governo, afferma Tajani, è garantire l’indipendenza dell’Ucraina e permettere alle forze armate di difendere il Paese.

Sul fronte della guerra

Zelensky ha definito l’incontro con Macron e Scholz “molto positivo, molto potente”. “Non voglio annunciare dettagli in modo pubblico, ma lavoreremo al rafforzamento delle forniture militari”, ha aggiunto. In un’intervista allo Spiegel, il leader ucraino ha definito il rapporto con la Germania “ondivago” e ha spiegato che deve convincere “continuamente” Scholz per ottenere aiuti militari.

Dal Cremlino, nel frattempo, il portavoce Dmitri Peskov avverte che le forniture d’armi da parte di Francia e Germania segnalano un “crescente coinvolgimento” di questi Paesi nelle ostilità, che porterà “a un’escalation e un prolungamento del conflitto che renderanno più doloroso e straziante per l’Ucraina”. Peskov ha precisato che questo non farà recedere la Russia dal “raggiungimento dei suoi obiettivi”.