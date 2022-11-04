Meloni offre sostegno all’Ue e promette di portare “la voce forte dell’Italia”

Nel suo primo viaggio a Bruxelles, il nuovo Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato che porterà “la voce forte dell’Italia nell’UE”, ma ha dato il suo sostegno alle azioni del blocco sulla guerra in Ucraina, la crisi energetica e l’inflazione.

Il viaggio per incontrare i leader dell’Ue è stato il primo della Meloni fuori dall’Italia da quando è diventata prima ministra la scorsa settimana. “Voglio dare un segnale della nostra volontà di collaborare con l’Ue e di difendere il nostro interesse nazionale”, ha dichiarato la Meloni ai giornalisti giovedì (3 novembre).

Ha accolto con favore i passi compiuti sulla politica energetica durante il Consiglio europeo di ottobre e, in materia di migrazione, ha sottolineato come l’attuale posizione dell’Ue sia in linea con l’agenda del suo governo, che è “la difesa dei nostri confini”.

Dopo il pranzo con il commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni, Meloni ha incontrato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

Sulla questione del piano di rilancio dell’Italia, che la Meloni aveva promesso di rinegoziare durante la recente campagna elettorale, la premier ha dichiarato ai giornalisti che sta discutendo con l’Ue su come attuare il piano alla luce dell’aumento dell’inflazione.

Non si è parlato di una possibile rinegoziazione del piano.

Tuttavia, nonostante abbia rassicurato i leader dell’Ue sul sostegno dell’Italia alle principali questioni, le discussioni si sono svolte in termini molto generali, al di là della condanna dell’invasione russa in Ucraina e della necessità di un’Unione europea più unita.

Il portavoce della presidente del Parlamento Roberta Metsola ha dichiarato a Euractiv che i due leader hanno discusso della situazione in Ucraina, dei prezzi elevati dell’energia e dell’inflazione.

Metsola ha anche “menzionato l’importanza di adottare al più presto i pacchetti RePowererEU e Fit for 55”, ha detto il portavoce.

“Siamo totalmente allineati nel riaffermare il nostro sostegno all’Ucraina e continueremo a rimanere fermi anche sulle sanzioni”, ha dichiarato Metsola in un comunicato.

Il portavoce ha inoltre affermato che la necessità di unità dell’Ue è stata sostenuta anche da Meloni e che Metsola ha invitato la neo premier a parlare alla plenaria del Parlamento europeo.

Il suo predecessore, Mario Draghi, si è rivolto agli europarlamentari a Strasburgo a maggio. L’Assemblea dell’Ue invita diversi capi di Stato e di governo dell’Ue a parlare alle sessioni plenarie per discutere la politica dell’Unione e le priorità del loro Paese.

“In sintesi, l’incontro ha confermato che l’Italia continuerà ad avere un ruolo centrale nel processo decisionale dell’Ue”, ha dichiarato il portavoce di Metsola.

Un governo più ‘atlantista’

Le prime indicazioni sono che il governo della Meloni, che comprende Lega e Forza Italia, non sarà così euroscettico come il suo partito è stato storicamente.

In particolare, la decisione di nominare l’ex commissario europeo e presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani come ministro degli Esteri, suggerisce la volontà di cooperare con gli altri Stati membri, almeno sulle grandi questioni attuali, come la guerra in Ucraina e le sue conseguenze.

[A cura di Benjamin Fox]