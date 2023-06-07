Meloni in Tunisia, l’Italia lavora per un accordo con il Fmi

La premier italiana si pone come intermediaria tra Tunisi e Fmi per sbloccare i finanziamenti che aiuterebbero la stabilizzazione della fragile democrazia tunisina, a vantaggio del controllo delle coste e delle partenze illegali verso l’Italia.

Martedì la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata a Tunisi per incontrare la prima ministra Najla Bouden Ramadan e il presidente tunisino Kais Saied, che l’ha accolta nel Palazzo presidenziale di Cartagine.

Il tema più caldo sul tavolo per Meloni è l’immigrazione, visto che la gran parte dei migranti irregolari che sbarcano in Italia provengono dalla Tunisia e in particolare dalla regione di Sfax. L’instabilità politica e finanziaria della Tunisia alimenta le partenze e un eventuale default finanziario del Paese innescherebbe un esodo verso l’Europa.

La premier ha chiarito più volte che la sua strategia diplomatica, in particolare nei Paesi africani, prevede un modello non predatorio di cooperazione, che porti vantaggi ad entrambe le parti in causa.

Per questo motivo, è arrivata a Tunisi per chiedere maggiore controllo sulle coste tunisine ma anche per offrire sostegno nella trattativa tra la Tunisia e il Fondo monetario internazionale (Fmi), con l’obiettivo di sbloccare un finanziamento di circa 2 miliardi di dollari e chiudere un accordo da 1.9 miliardi di dollari a favore di Tunisi, che ha fino ad oggi definito “diktat inaccettabili” le riforme richieste dall’Fmi.

“Nel pieno rispetto della sovranità tunisina ho raccontato al presidente Saied degli sforzi che un Paese amico come l’Italia sta facendo per cercare di arrivare a una positiva conclusione dell’accordo tra Tunisia e Fmi, che resta fondamentale per un rafforzamento e una piena ripresa del Paese”, ha dichiarato Meloni.

La premier ha sottolineato che l’Italia si è fatta portavoce in Europa di un “approccio concreto” per sostenere maggiormente la Tunisia, “sia nel contrasto alla tratta di esseri umani e all’immigrazione illegale, ma anche per un pacchetto di sostegno integrato, di finanziamenti e di opportunità importanti a cui sta lavorando Bruxelles”.

Nel ringraziare la Commissione europea, Meloni ha dato disponibilità a Saied per tornare a Tunisi ma stavolta con la presidente Ursula von der Leyen.

La commissaria agli Affari interni Ylva Johansson, nelle stesse ore, ha definito “cruciale” la visita di Meloni in Tunisia.

“Dobbiamo aumentare la cooperazione con la Tunisia, è un partner chiave. L’Italia gioca un ruolo costruttivo nelle nostre relazioni con Tunisi. Su questo la Commissione e Roma sono alleate nell’aumentare la cooperazione con questo Paese”, ha dichiarato Johansson.

“I numeri di partenze verso l’Italia non sono sostenibili”, ha aggiunto, sottolineando che è stato tuttavia registrato un “calo significativo” di partenze dalla Tunisia dopo la visita della commissaria.

Meloni ha confermato che gli sbarchi nel mese di maggio sono diminuiti rispetto ai mesi precedenti, anche se i numeri rimangono tali da sovraccaricare il sistema d’accoglienza italiano.

“Siamo di fronte alla stagione più difficile, non possiamo che essere preoccupati per i prossimi mesi e riteniamo che si debba intensificare il nostro lavoro comune rafforzando la collaborazione con le autorità tunisine nell’attività di prevenzione”, ha dichiarato la premier.

Nonostante l’Italia abbia già contribuito – senza successo – alla gestione delle frontiere tunisine, Meloni si è detta pronta a “fare di più” e che sta lavorando per coinvolgere in questo l’Unione europea.

“Ma l’approccio securitario non è sufficiente se poi non si fa un lavoro importante che riguardi anche investimenti, sviluppo, formazione, i flussi di migranti regolari e la possibilità di offrire alle persone condizioni di vita migliori”, ha sottolineato la premier.

“Lei è una donna che dice a voce alta ciò che altri pensano in silenzio (…) Sono molto felice di parlare con lei dei nostri problemi”, ha dichiarato il presidente Saied.