Meloni, il sostegno di von der Leyen a otto mesi dall’alluvione è accolto dalle proteste

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si incontreranno a Forlì per decidere ulteriori aiuti per le vittime delle alluvioni, otto mesi dopo che la regione Emilia-Romagna è stata colpita dal disastro. Ad attenderle, le proteste dei sindacati e degli attivisti per il clima.

Meloni e von der Leyen si incontreranno mercoledì per discutere di come l’UE possa aiutare l’Italia nella ricostruzione e nella messa in sicurezza delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpite da devastanti alluvioni nel maggio 2023.

“Siamo molto soddisfatti della vicinanza che le istituzioni nazionali ed europee dimostrano con la loro presenza. È un segnale davvero importante che sottolinea l’attenzione verso le conseguenze dell’alluvione e i problemi ancora sul tappeto”, ha spiegato il Sindaco di Forlì Gian Luca Zattini.

Nel maggio dello scorso anno, la Presidente della Commissione europea aveva visitato la città di Cesena, colpita dall’alluvione, dicendo alla gente in romagnolo “tin bòta”, di “tenere duro”.

Ora la von der Leyen è pronta a impegnarsi per la ricostruzione.

Nel frattempo, secondo le informazioni trapelate, saranno presenti anche la Meloni, il Ministro degli Affari europei Raffaele Fitto (Fratelli d’Italia/ECR) e il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Sono attesi anche il Sindaco Zattini e il Viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami.

Al centro dell’incontro, la discussione sulle risorse per i soccorsi in caso di maltempo e per il rilancio dell’economia delle aree colpite. Ad oggi, il governo ha già stanziato 6,5 miliardi di euro per la ricostruzione pubblica e privata.

Nell’ambito della ricostruzione è previsto anche lo stanziamento di 1,2 miliardi di euro dalla revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha aggiunto Meloni.

Ma il vertice di oggi (mercoledì) sarà anche segnato dalle proteste nella piazza principale di Forlì, dove si riuniranno le associazioni che contestano le azioni intraprese dal governo per aiutare le vittime dell’alluvione.

Tra i gruppi di protesta ci sono l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi), i sindacati e l’associazione FridaysForFuture, ispirata da Greta Thunberg.

“Riteniamo di poter giudicare le poche risposte finora giunte alle urgenze delle terre alluvionate come assolutamente inadeguate, gravemente tardive ed estremamente farraginose”, si legge nel comunicato di convocazione delle proteste.

Qui l’articolo originale.

(Federica Pascale | Euractiv.it)