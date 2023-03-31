Maratona elezioni in Europa: ecco cosa tenere d’occhio

La prossima settimana si terranno sette elezioni in Europa, con votazioni-chiave in Finlandia, Bulgaria e Montenegro; inoltre, si recheranno al seggio in Andorra, quattro circoscrizioni francesi ed alcune regioni in Italia e Svizzera. Il partner di EURACTIV Europe Elects vi fornisce gli ultimi sondaggi e l’analisi del contesto politico.

Finlandia: Domenica si terranno le elezioni parlamentari in Finlandia, il cui esito determinerà il futuro politico della prima ministra del Paese, Sanna Marin.

Attualmente, i sondaggi indicano che la coalizione di Marin, composta dal suo Partito Socialdemocratico (Sdp), dal Partito di Centro (Kesk), dai Verdi (Vihr), dalla Sinistra (Vas) e dal Partito Popolare Svedese liberale (Sfp), probabilmente conserverà la maggioranza. Tuttavia, esiste la possibilità che il partito di centro-destra Kok (gruppo Ppe al Parlamento europeo) possa emergere come il partito più forte, sostituendo i socialdemocratici.

Il Kok sostiene da tempo l’adesione della Finlandia alla Nato, in parte spiegando la crescita dei consensi rispetto alle precedenti elezioni. D’altra parte, il partito di destra Veri Finlandesi (PS), che è alleato con il Rassemblement National di Marine Le Pen e la Lega di Matteo Salvini al Parlamento europeo, dovrebbe migliorare leggermente la sua posizione rispetto alle elezioni del 2019, pronosticando il migliore risultato di sempre.

Bulgaria: Domenica la Bulgaria terrà la sua quinta elezione lampo in meno di due anni. I sondaggi indicano un testa a testa tra l’alleanza “Continua il cambiamento-Bulgaria democratica” e l’alleanza di centro-destra Gerb-Sds (gruppo Ppe al Parlamento europeo) guidata dall’ex primo ministro Boyko Borissov. Entrambe le alleanze pro-europee si attestano intorno al 26%. Il centrista Dps (Renew Europe al Parlamento Ue) e il partito di estrema destra pro-Putin Vazrazhdane sono al terzo posto con circa il 13%, mentre l’alleanza BSPzB, affiliata al gruppo S&D al Parlamento Ue, otterrebbe solo l’8,0%, che sarebbe il loro peggior risultato elettorale di sempre.

Il percorso verso un governo stabile rimane incerto, soprattutto perché non è chiaro se Levitsata, ITN e il partito Bulgarian Rise riusciranno a superare la soglia del 4%. È improbabile che queste elezioni portino alla svolta tanto auspicata per la Bulgaria, che ha faticato a formare una coalizione di governo duratura, portando a molteplici elezioni lampo dall’aprile 2021.

Montenegro: Domenica gli elettori si recheranno alle urne per il secondo turno delle elezioni presidenziali di quest’anno, che potrebbero vedere il partito di centro-sinistra Dps perdere la presidenza per la prima volta. Il candidato del partito centrista “Europa ora!” Jakov Milatović potrebbe battere Milo Đukanović, che ha governato il Paese come presidente o primo ministro praticamente dal 1990.

Non sono stati pubblicati sondaggi per il ballottaggio, tuttavia il candidato arrivato terzo al primo turno, Andrija Mandić del Nuovo Partito Serbo di destra, aveva appoggiato Milatović, che rifiuta le narrazioni etniche.

Il Presidente Đukanović aveva sciolto il Parlamento tre giorni prima del primo turno elettorale, dopo che i partiti non erano riusciti a formare un nuovo governo. Il voto lampo è previsto per l’11 giugno 2023.

Andorra: Il 2 aprile sarà eletto un nuovo Parlamento nazionale. I sondaggi in Andorra sono rari e imprecisi a causa della bassa dimensione del campione di elettori decisi. L’attuale governo è guidato dal centro-destra DA (2019: 35,1%), con il liberale LA (12,5%) e il partito liberale Acció, di recente formazione, come partner della coalizione.

L’alleanza di centro-sinistra dominata dal Ps guida l’opposizione (PS: 30,6%; SDP: 5,9%). Due nuovi partiti potrebbero ottenere quote significative di voti: il partito ambientalista Concòrdia e il partito ideologicamente diverso Endavant.

Il Paese non è membro dell’Unione europea, ma i partiti liberali e di sinistra sono favorevoli a legami più forti con il blocco.

Francia: Tra le proteste in corso per la riforma delle pensioni, gli elettori di quattro dei 577 collegi elettorali si recheranno alle urne nel prossimo fine settimana per eleggere un nuovo deputato per il loro distretto elettorale.

La prima circoscrizione elettorale di Ariège, nel sud della Francia, è stata storicamente dominata da partiti di centro-sinistra, cosa che non cambierà quest’anno: durante il primo turno, che si è già svolto domenica scorsa, tutti i candidati di centro-destra e liberali sono stati eliminati, con il candidato in carica del partito LFI (Sinistra) e un membro del Partito Socialista (che non è ufficialmente appoggiato dal partito) passati al secondo turno.

Gli elettori francesi residenti in Israele, Italia, Grecia, Cipro, Turchia, Maghreb, Africa Occidentale, Caraibi e America Latina si stanno recando alle urne per il primo turno di una competizione a due che prevede l’elezione di tre deputati. Un seggio è occupato dal partito centrista Udi, uno dal partito di centro-sinistra Génération-s e uno dal partito Renaissance del presidente Macron.

San Marino: A San Marino ogni sei mesi si insedia un nuovo capo di Stato, un calendario che coincide con questo fine settimana. Alessandro Scarano, il “Capitano reggente” eletto, fa parte del Partito Democratico Cristiano Sammarinese. Il Paese non è membro dell’Ue.

Italia: Le elezioni regionali in Friuli Venezia-Giulia di domenica e lunedì sono un test per l’alleanza di centro-destra del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il cui partito nazional-conservatore FdI (Ecr) ha festeggiato risultati elettorali storici nelle passate elezioni regionali. Tuttavia, gran parte di questo nuovo sostegno proviene dal partito di destra Lega (gruppo Identità e Democrazia al Parlamento europeo) di Matteo Salvini o dal partito di centro-destra Forza Italia (gruppo Ppe al Parlamento europeo) di Silvio Berlusconi. Non sono stati diffusi sondaggi. La coalizione di centro-destra ha ottenuto il 57,1% alle elezioni del 2018; la coalizione di centro-sinistra guidata dal Pd ha ottenuto il 26,8%.

Svizzera: Ginevra, Lucerna e Ticino eleggono domenica i nuovi parlamenti regionali. Le votazioni rappresentano un importante test per i partiti in vista delle elezioni del Parlamento nazionale che si terranno nel corso dell’anno. A Ginevra e Lucerna si svolge anche il primo turno delle elezioni del governo regionale. La maggior parte delle regioni svizzere si distingue dalle altre entità subnazionali per il fatto che i membri dei governi regionali sono eletti direttamente e non dai parlamenti.