Manifestanti di destra chiedono le dimissioni di Sanchez

I manifestanti che hanno preso parte alle proteste “anti-Sanchez”, sostenute dalla destra e dall’estrema destra, sabato a Madrid, hanno chiesto le dimissioni immediate del presidente del Governo socialista Pedro Sánchez. Secondo i contestatori, il governo minaccerebbe la democrazia ed è il “peggiore” nella storia recente del Paese.

Sfidando il freddo, i manifestanti si sono riuniti in Plaza de Cibeles, nel cuore della capitale. Mentre alcuni rapporti parlano di oltre 500.000 manifestanti, i dati ufficiali della delegazione governativa a Madrid parlano di 31.000 persone.

Sotto lo slogan “Per la Spagna, la democrazia e la Costituzione”, i manifestanti, molti dei quali avvolti in bandiere nazionali, hanno denunciato la “deriva politica del Paese”.

La manifestazione “anti-Sánchez” è stata organizzata dalle organizzazioni della società civile Convivencia Cívica Catalana, Fundación Foro Libertad y Alternativa, Foro España Cívica, Libres e Iguales, Neos, e da un’altra sessantina di piccoli gruppi aderenti di destra. È stata sostenuta dal Partido Popular (PP/PPE) di centro-destra, da Vox (ECR) di estrema destra e da Ciudadanos (Cittadini) di centro-liberale.

Alcuni degli slogan intonati sabato sono stati “Sánchez, dimettiti” e “traditore”. È stato letto anche un manifesto che denuncia il governo per aver spianato la strada ai suoi partner, principalmente i partiti regionali pro-indipendenza baschi e catalani, per ottenere maggiore influenza a Madrid.

Il manifesto ha anche condannato il governo per aver graziato i “sediziosi”.

A maggio si terranno in Spagna le elezioni comunali, un voto che molti considerano la prima cartina di tornasole per la coalizione di governo di Sanchez con Unidas Podemos.

Le elezioni generali si terranno a dicembre, durante l’ultimo mese in cui la Spagna avrà la presidenza semestrale di turno del Consiglio dell’Ue a partire da luglio.

Nel frattempo, il PP ha presentato domenica i suoi candidati per le elezioni regionali e il suo leader, Alberto Núñez Feijóo, li ha descritti come “fanteria” che sconfiggerà i socialisti e porrà fine al modo di gestire il governo di Sanchez, noto come “Sanchismo”.

Il segretario generale del PP a Madrid, Alfonso Serrano, ha invitato il PSOE di Sanchez a essere “coraggioso” e a “ribellarsi a un governo che sta mettendo in scacco i principi fondamentali del nostro Stato di diritto e della nostra Costituzione”, ha sottolineato.

Sánchez, da parte sua, ha ribadito sabato che, nonostante le manifestazioni, “oggi la Costituzione viene rispettata in tutta la Spagna”.

La “minaccia della rottura della convivenza si sta allontanando sempre di più”, ha detto riferendosi al movimento pro-indipendenza in Catalogna.

Sánchez ha anche criticato coloro che vogliono “una Spagna spezzata”, poco prima che il suo partito tenesse un evento a Valladolid, in Castiglia e León, per presentare i candidati della regione alle elezioni di maggio, a cui hanno partecipato circa 1.500 persone.

“Siamo la maggioranza degli spagnoli, che vogliono la coesistenza in una Spagna che rispetti la diversità e vada avanti”, ha detto Sánchez.

Il PP “non ha fatto assolutamente nulla” quando Mariano Rajoy era alla guida del governo e ha permesso “referendum illegali” che hanno portato il Paese “nell’abisso”, ha aggiunto.

