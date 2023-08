Le Capitali – Manca la neve naturale, le stazioni sciistiche in Europa sono in difficoltà

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Quale impatto ha il riscaldamento globale sugli impianti di sci? Gli inverni più miti e la mancanza di neve minacciano la sostenibilità delle località sciistiche in tutta Europa e, sebbene alcuni Paesi cerchino di aiutare con sussidi o sgravi fiscali, molti impianti a bassa quota potrebbero essere costretti a chiudere nei prossimi anni. Per saperne di più

ISTITUZIONI UE

Qatargate: l’avvocato dell’ex vicepresidente del Pe Kaili denuncia torture durante l’interrogatorio. L’avvocato dell’europarlamentare Eva Kaili ha dichiarato giovedì che la donna avrebbe dovuto affrontare situazioni “medievali” durante il suo interrogatorio da parte delle autorità belghe in seguito al suo arresto per il presunto coinvolgimento nello scandalo Qatargate. Per saperne di più

///

Undici nazioni europee in Estonia si impegnano a fornire armi all’Ucraina. Giovedì (19 gennaio) un gruppo di 11 Stati europei si è impegnato a fornire più armi all’Ucraina nella sua guerra contro la Russia, dichiarando che invieranno carri armati principali, artiglieria pesante, difesa aerea, munizioni e veicoli da combattimento per la fanteria. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

Il Bundestag dichiara “genocidio” i crimini dello Stato islamico contro gli Yazidi. Il Parlamento federale tedesco ha votato con il sostegno di tutti i gruppi politici per riconoscere come genocidio il perseguimento e l’uccisione di migliaia di Yazidi da parte dello Stato islamico (Si). Per saperne di più

///

L’AIA

Migrazioni e accoglienza: è crisi abitativa in Olanda. La guerra in Ucraina e l’aumento degli immigrati nei Paesi Bassi hanno reso più urgente la necessità di costruire nuovi alloggi. Così ha scritto il ministro per l’Edilizia abitativa e la pianificazione territoriale Hugo De Jonge in un piano d’azione inviato giovedì alla Camera dei rappresentanti. Per saperne di più

PAESI NORDICI E BALTICI

HELSINKI

Dopo von der Leyen: spunta il nome di Sanna Marin. Secondo alcune indiscrezioni dei media finlandesi, i socialisti e i democratici al Parlamento europeo (S&D) starebbero cercando di convincere la ministra capo finlandese Sanna Marin a diventare il loro spitzenkandidat (candidato per la presidenza della Commissione) in vista delle elezioni europee del 2024. Per saperne di più

///

STOCCOLMA

Più armi all’Ucraina dalla Svezia. La Svezia aumenterà il suo sostegno all’Ucraina inviando veicoli da combattimento e missili anticarro del sistema ad alta tecnologia Archer. Ad annunciarlo il ministro di Stato svedese Ulf Kristersson in una conferenza stampa giovedì. Per saperne di più

SUD EUROPA

MADRID

Spagna e Francia rilanciano le relazioni bilaterali e rafforzano la cooperazione a livello Ue. I ministri spagnoli parteciperanno alle riunioni del governo francese e viceversa, così hanno deciso il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez e il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron in un vertice bilaterale tenutosi giovedì a Barcellona. Per saperne di più

VISEGRAD

VARSAVIA

La controversa riforma polacca dei servizi segreti. I membri del partito polacco al governo Diritto e Giustizia vogliono rendere più facile per i servizi polacchi sorvegliare elettronicamente i cittadini, facilitando l’accesso alle loro e-mail e ai messaggi inviati tramite messaggistica istantanea e social media. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

BELGRADO

Vučić definisce ipocrita la risoluzione del Pe sull’allineamento della politica estera Dopo il voto del Parlamento europeo che invita la Serbia ad allineare la sua politica estera a quella del blocco, il presidente Aleksander Vucic l’ha definita ipocrita e ha condannato la richiesta di adesione del Kosovo all’Ue. Leggi tutto

